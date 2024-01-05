Очереди на украино-польской границе не уменьшаются: сколько грузовиков стоят, — ГПСУ

По данным Национального банка Украины, сокращение объема внешней торговли из-за забастовки на украино-польской границе в ноябре 2023 года составило 860 миллионов долларов, а в декабре — 620 миллионов долларов.

Примерно 2 тысячи грузовиков находятся в очередях на украино-польской границе. Об этом 5 января информагентству "Укринформ" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он добавил, что из них 1400 фур находятся на ПП "Рава-Русская — Хребене", "Краковец — Корчева" и "Ягодин — Дорохуск".

Еще 600 грузовиков, отмечает спикер, находятся на направлении ПП "Шегини — Медика".

Спикер ГПСУ отметил, что движение грузовиков 4 января на этом направлении еще оставалось интенсивным, но в дальнейшем не исключено снижение количества пересечений границы украинскими перевозчиками.

На других участках границы движение для грузовиков не блокируется, а очередь из грузовиков в сторону Украины фиксируется только на территории Словакии.

По состоянию на утро 5 января в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 100 грузовиков.

Забастовки на польско-украинской границе — что известно

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Вскоре проезд грузового транспорта на двух пунктах пропуска с Украиной был полностью заблокирован.

1 декабря украинские водители, которые не могли пересечь границу из-за блокады, провели переговоры с консулом. 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" начали пропускать пустые грузовики.

Впоследствии стало известно, что заблокированные на границе с Польшей грузовики вернут в Украину по железной дороге. Вечером 7 декабря из Украины в Польшу отправили первый контрейлерный поезд с грузовиками, в состав которого вошли 23 платформы с 13 загруженными тягачами и полуприцепами.

В понедельник, 11 декабря, на границе Польши и Украины протестующие начали пропускать грузовики через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Но уже вечером поляки поставили на переходе якобы сломанную фуру и снова заблокировали проезд.

Еврокомиссия призвала разблокировать все пункты пропуска на границе с Польшей.

Фокус писал, что по подсчетам Национального банка, сокращение объема внешней торговли Украины из-за забастовки польских перевозчиков в ноябре 2023 года составило 860 миллионов долларов, а в декабре — 620 миллионов долларов.

Польские фермеры села Медика решают, будут ли блокировать границу с Украиной.