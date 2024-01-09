Причина в украинцах: в Раде объяснили, почему вернули отключения света за долги

Решение правительства связано с тем, что в дополнительном финансировании нуждаются энергетики, которые занимаются восстановлением объектов после разрушений. Однако мораторий, как отметили в Верховной Раде, отменили не только по этой причине.

В Украине больше не действует запрет на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее постановление было принято Кабмином в последние дни 2023 года. Как объяснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, мораторий на отключение украинцев от жилищно-коммунальных услуг сняли, поскольку население все чаще не платят за услуги, которыми пользуются.

По его словам, самыми дисциплинированными плательщиками были субсидианты. Все потому, что они боялись остаться без государственной помощи, поэтому избегали долгов. Также не пропускали платежи пенсионеры, которые привыкли платить вовремя.

В то же время, некоторые обеспеченные украинцы с зарплатами в тысячи долларов все чаще злоупотребляли определенными нормами и накапливали долги за свет.

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", — сказал он.

Герус отметил, что в деньгах нуждаются компании, которые восстанавливают энергетику после российских обстрелов.

"Поэтому правительство приняло такое решение", — сказал Андрей Герус.

Почему Кабмин отказался от моратория

Правительство пытается улучшить платежную дисциплину потребителей и ситуацию на энергетическом рынке. Об этом пишет Фокус в своей статье "Без электроэнергии и газа: в Украине отменили мораторий на отключение от услуг за долги". Но, как рассказал эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко, для обычных граждан теперь ситуация станет намного сложнее, поскольку многим не хватает денег для того, чтобы полностью и вовремя платить за коммуналку.

"Граждане, кроме того, что имеют огромные долги, будут вынуждены искать деньги, чтобы платить все эти незаконные платежки, которые они получали последние несколько лет. У них фактически вырастет долг. У людей не увеличится средств на то, чтобы оплатить коммуналку, потому что платить им нечем", — объяснил он.

Напомним также, недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что бытовые потребители в Украине будут платить за свет по 2,64 гривны за киловатт-час как минимум до окончания отопительного сезона. Тарифы не будут зависеть от потребленного объема.