Банки изменили ставки по кредитам: сколько стоит займ для украинцев

Взять кредит для украинцев стало дороже, поскольку банки подняли уровень ставок для населения.

В Национальном банке Украины (НБУ) рассчитали процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2024 года. Об этом сказано в оперативных данных государственного регулятора.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,3% до 6,4% годовых. Средние процентные ставки по новым кредитам в национальной валюте составляют 33,7% годовых. В течение года ставки подросли на 4,3 процентных пункта.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий выросли с 16,6% до 17,5% годовых, по валютным выросли с 4,6% до 6,4%.

На каких условиях банки кредитуют население в 2024 году Фото: НБУ

Кредитный портфель банков за год сократился на 1% до 998 миллиарда гривен. Для населения показатель вырос на 5,7% до 222 миллиарда гривен, для предприятий сократился на 2% до 758 млрд гривен.

Как изменится кредитование в 2024 году

По словам первой заместительницы главы правления Глобус Банка Елены Дмитриевой, в 2024 году должно произойти оживление кредитования в стране. Так, 28 декабря она рассказала, что в новом году банки сконцентрируются на предоставлении автокредитов, ипотек и ссуд малому и среднему и бизнесу.

Снижение ставок при этом может составить от 2 до 4% и все будет зависеть от вида кредита, срока его уплаты, а также первоначального взноса.

"Запросы граждан на тот или иной вид кредита по приемлемым условиям почти неисчерпаем. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут обусловлены исключительно экономическими факторами", – отметила банкир.

К слову, 22 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении ставок по кредитам. Теперь у украинцев есть возможность платить втрое меньшие годовые проценты за потребительские кредиты. При этом финансовые учреждения должны проверять, способен ли человек вернуть деньги.

Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своей колонке для Фокуса 10 января написал, что в текущем году на украинском валютном рынке сохранится режим управляемой гибкости, если будет выполнено одно условие.

Также отметим, что по итогам 2023 года коммерческие украинские банки продали населению 2,596 миллиарда долларов.