После отопительного сезона: за какую коммунальную услугу украинцам придется платить больше

Хотя в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, уже в конце весны власти могут пойти на непопулярный шаг и изменить тарифы на по крайней мере одну из услуг.

В условиях войны реальные доходы украинцев сократились, но поставщики коммунальных услуг нуждаются в деньгах для того, чтобы ремонтировать системы и выплачивать зарплаты сотрудникам на предприятиях. Именно поэтому в Украине, несмотря на полномасштабную войну, время от времени возникают слухи о повышении тарифов на коммунальные услуги. Впрочем, как сказал в эфире "Громадського радіо" народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко, сейчас менять тарифы на услуги ЖКХ власть не собирается.

Однако, по словам Кучеренко, в конце весны украинцам могут объявить о новых тарифах на электроэнергию.

"Есть разговоры о дальнейшем росте цены на электроэнергию. Мне кажется, примерно в мае снова будут обсуждать этот вопрос. Но это полномочия правительства, оно на себя должно брать обязательства, а также объяснить и обосновать такое решение, если тариф будут менять. До конца отопительного сезона исключены любые повышения", — сказал он.

Как пояснил депутат, согласно закону действует мораторий на повышение цен за газоснабжение, тепло и горячую воду. Других видов коммунальных услуг он не касается.

"Пытались поднять цены за холодную воду, но пока Нацкомиссия отменила такое решение. Думаю, пока не будут снова трогать этот вопрос", — добавил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике.

Мораторий на повышение коммуналки: какие тарифы запрещено повышать

Почти сразу после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Верховная Рада поддержала законопроект №7427 и установила мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. Мораторий ввели на время военного положения в Украине, также он будет действовать в течение еще шести месяцев после его отмены. В то же время запрет не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду .

В то же время в последние дни 2023 года стало известно, что в конце 2023 года Кабмин Украины принял постановление и вернул начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также предприятия получили право не обслуживать клиентов, которые частично или полностью не платят за потребленные услуги.

11 января генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения света из-за долгов стартуют с 29 числа. Также недавно Фокус рассказывал, куда стоит обращаться украинцам, которые считают, что им насчитали слишком большую сумму за потребленные коммунальные услуги.