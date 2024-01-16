Украинцы могут не платить за одну коммунальную услугу: как отказаться от платежек

Газораспределительные компании при любых условиях проверяет исправность газопроводов и газорегулирующего оборудования, обеспечивающих доставку газа в жилье потребителей. Именно поэтому ежемесячно украинцы, даже не пользующиеся газом, получают платежки за услугу по распределению "голубого топлива". Но на самом деле за эту услугу можно вообще не платить.

В Украине некоторым потребителям можно не платить за доставку природного газа. Но для этого нужно выполнить важное условие: подать заявление в об отмене платежек. Об этом рассказали на странице в социальной сети Facebook в Житомирском филиале "Газсети".

Кому можно не платить за доставку газа

Такое право есть у граждан, которые не пользуются "голубым топливом", поэтому им не хочется ежемесячно тратить деньги за услугу, которая им не нужна. В таких случаях рекомендуют останавливать начисления, ведь даже если домохозяйство не использует природный газ, оно все равно подключено к сети и в любой момент может воспользоваться энергоресурсом.

В газораспределительных компаниях следят за состоянием газопроводов и оборудования, которое обеспечивает доставку природного газа в здания, даже тех, где не происходит потребление. Учитывая это, платежки за доставку получают и те украинцы, которые живут, например, в другом городе, а уровень потребления равен нулю.

Плата за распределение газа: как отказаться от услуги

Для этого нужно обратиться в "Газсети", написать и подать заявление на физическое отсоединение от газораспределительной сети. При этом следует учесть, что если со временем домохозяйство решит возобновить потребление, то придется повторно пройти процедуру подключения к сетям.

Такое подключение тоже потребует дополнительных затрат и времени, отметили в компании.

Доставка газа: сколько платят украинцы в 2024 году

Ежемесячная плата за доставку газа в течение этого года, как и суммы в платежках, будут зависеть от потребления газа в течение прошлого газового года: с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. Плату за доставку газа можно рассчитать самостоятельно. Для этого весь объем газа, потребленный за предыдущий газовый год, необходимо разделить на 12 и умножить на тариф, установленный вашим оператором газораспределительной сети.

Так, например в Киеве при условии, что потребитель использовал 1,6 тысячи кубических метров газа за целый год, ежемесячный платеж будет следующим:

1,49*1 600 кубов/12 = 198,66 гривны.

15 января в компании "Нафтогаз Украина" сообщили, что в украинских хранилищах сосредоточены достаточные запасы газа для успешного завершения отопительного сезона 2023/2024. Там также отметили, что впервые за всю историю независимости страна проходит за счет газа собственной добычи. Успешно подготовиться к зимнему периоду Украине помогло и то, что по итогам 2023 года в стране было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.