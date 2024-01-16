Украинцам снова выплатят деньги от ООН: как получить 10 800 гривен

Некоторые граждане Украины могут снова получить денежные выплаты, которые осуществляет УВКБ ООН. Так, с 15 января регистрация на получение денежной помощи стартовала в 18 украинских городах.

Благотворительный фонд "Право на защиту" с 15 января 2024 года возобновил сбор данных на получение финансовой помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сказано в Telegram-канале организации.

Отмечается, что благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных, на основании которых украинцам выплачивают деньги.

Денежная помощь от ООН: кто может получить

Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций, а ежемесячный доход не превышает уровень в 5,4 тысячи гривен в месяц. По данным фонда, заявителям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Эту сумму будут выплачивать три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10 800 гривен.

Право подать заявку есть у украинцев, которые соответствуют следующим критериям:

родители-одиночки, которые заботятся о несовершеннолетних детях в возрасте до 18 лет и/или людей старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Известно, что подавать заявку на выплату денежной помощи с 15 января можно в следующих городах:

Львов (также Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровненская области);

Кропивницкий;

Полтава;

Кременчуг;

Черкассы;

Днепр;

Запорожье;

Одесса;

Чернигов;

Суммы;

Кривой Рог;

Харьков;

Николаев;

Умань;

Измаил;

Винница;

Хмельницкий;

Каменец-Подольский;

Херсонская область (будут работать мобильные группы);

Киевская область (будут работать мобильные группы).

Детальнее о том, где и когда именно происходит регистрация можно узнать по телефону: 0 800 307 711.

Как подать заявку на денежную помощь от ООН

Чтобы подать заявку на получение помощи от ООН нужно подготовить и подать следующие документы:

индивидуальный налоговый номер налогоплательщика (ИНН);

документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий факт опеки над ребенком;

документ об инвалидности или хроническом заболевании (удостоверение или медицинская справка).

Напомним, в январе в Тернопольской области стартовал прием заявок на выплату денежной помощи от Красного Креста в Украине. Известно, что благотворительная организация собирается выплачивать гражданам три месяца по 3,2 тысячи гривен. Зарегистрироваться на выплаты можно до 26 января. Также Фокус объяснял, кому из переселенцев отменят государственные выплаты в 2024 году.