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Экономика

До 110 тысяч гривен ежемесячно: где заработать такие деньги в Киеве

Андрей Галицкий
Фото: Shutterstock

По данным Киевского городского центра занятости, в январе работодатели опубликовали более 200 различных вакансий. Уровень зарплат, которую предлагают претендентам на вакантные места, колеблется от 20 до 110 тысяч гривен.

Рынок труда продолжает подстраиваться к условиям полномасштабной войны в Украине. Так, работодатели продолжают искать сотрудников на различные должности. Например, в Киеве сейчас активно предлагают работу водителям, учителям, врачам и другим специалистам. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

По информации структуры. наиболее популярными вакансиями на столичном рынке труда по состоянию на сейчас являются:

  • слесари различных направлений — 108 вакансий,
  • продавцы — 74,
  • врачи различных направлений — 71,
  • водители — 67,
  • инженеры различных направлений — 62,
  • бухгалтеры — 54,
  • учителя — 45,
  • повара — 40,
  • менеджеры различных направлений — 30,
  • специалисты по публичным закупкам — 14.

Максимальный размер зарплаты, которую работодатели предлагают в предложенных вакансиях, составляет:

  • слесарь — 30 тысяч гривен;
  • продавец — 25 тысяч гривен;
  • врач — 30 тысяч гривен;
  • водитель — 40 тысяч гривен;
  • инженер — 110 тысяч гривен;
  • бухгалтер — 30 тысяч гривен;
  • учитель — 20 тысяч гривен;
  • повар — 44 тысячи гривен;
  • менеджер — 67 тысяч гривен;
  • специалист по публичным закупкам — 22 тысячи гривен.

Как изменятся зарплаты украинцев в 2024 году

Ожидается, что в этом году на рынке труда будет существовать дефицит рабочих, а работодатели будут нуждаться в работниках в медицине, фармацевтике и в сфере красоты. Об этом говорится в статье Фокуса: "Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине".

Так, по словам HR-эксперта, владелицы HR-агентства Доминики Ивановой-Бекар, нехватка квалифицированных кадров будет ощущаться в прифронтовых областях. Поэтому зарплаты населения в 2024 году будут расти, на это будет влиять несколько факторов.

"Во-первых, экономические факторы — это рост стоимости жизни, замедленный относительно прошлого года, но ощутимый уровень инфляции. Во-вторых, большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы", — пояснила она.

Ранее Фокус писал о том, как правительство планирует помогать малообеспеченным гражданам. Также напомним, как правильно искать работу.