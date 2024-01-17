Принудительные отключения света: в облэнерго ответили, что будет после отмены моратория

Некоторые поставщики электроэнергии будут вынуждены оставить часть потребителей без света. Ожидается, что первые отключения начнутся в конце января или начале февраля.

Украинцам не стоит бояться массовых отключений электроэнергии после отмены моратория на отключение коммунальных услуг потребителям с долгами. Но изменения будут способствовать оплате накопленных долгов. Об этом 17 января сообщили на сайте "Энергореформа".

Как отметил СЕО Группы Tolk Владимир Крупко, наибольший прирост произошел в категории потребителей, чья платежка составляет в среднем 2700 грн в месяц.

"Это владельцы больших домов, частных бассейнов и кортов, потому что пенсионеры, имеющие платежки до 500 грн, исправно платят", — объяснил он.

По его словам, из-за долгов населения компании тоже накапливают долги, поскольку не могут исправно платить своим контрагентам: Из-за долгов генерации, ОСР, операторам системы передачи (ОСП) "Укрэнерго".

"Важна каждая копейка. Думаю, теперь на рынке появится положительная тенденция", — сказал Крупко.

В то же время директор ООО "Прикарпатэнерготрейд" Олег Дацко отметил, что некоторые потребители в 2022 году узнав, что правительство запретило коммунальным предприятиям наказывать потребителей за долги, решило вовсе не оплачивать коммунальные услуги.

"На начало 2024 года текущая задолженность населения за электроэнергию составляла 340 миллиона гривен. Уровень задолженности вырос, примерно, на 40% за прошлый год, примерно 70 миллионов гривен — это просроченная задолженность", — рассказал Дацко

Он также добавил, что у предприятий нет цели отключать всех потребителей. Для начала будет проведена работа с клиентами, которым еще нужно объяснить, что мораторий больше не действует.

"Мы уже сейчас чувствуем наплыв клиентов, они приходят в центр обслуживания, массово оформляют графики реструктуризации. То есть с основной частью клиентов поработаем и сможем предотвратить отключения. За два-три месяца ситуация стабилизируется, выйдем полные на расчеты", – подчеркнул глава "Прикарпатэнерготрейд".

При этом Дацко отметил, что какие-то предприятия все же будут отключать свет должникам. По его мнению, первые отключения начнутся уже в конце января или в первых числах февраля.

Почему отменили мораторий

29 декабря украинский Кабмин принял постановление и отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Все для того, чтобы улучшить платежную дисциплину потребителей и исправить ситуацию на энергетическом рынке. Об этом писал Фокус в своей статье "Без электроэнергии и газа: в Украине отменили мораторий на отключение от услуг за долги". Но эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко считает, что обычным гражданам, которым не хватает денег для того, чтобы оплачивать коммуналку, ситуация еще больше ухудшится.

"Граждане, кроме того, что имеют огромные долги, будут вынуждены искать деньги, чтобы платить все эти незаконные платежки, которые они получали последние несколько лет. У них фактически вырастет долг. У людей не увеличится средств на то, чтобы оплатить коммуналку, потому что платить им нечем", — объяснил он.

Напомним также, ранее Фокус рассказывал, будут ли новые блэкауты в Украине из-за продолжающихся обстрелов энергетических объектов страны.