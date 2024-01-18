50 млрд евро для Украины: Шмыгаль анонсировал встречу с премьером Словакии Фицо

По словам главы Кабмина, встречу проведут в ближайшие недели для обсуждения насущных вопросов и преодоления препятствий для реализации Ukraine Facility.

Украина рассчитывает, что на саммите Европейского совета 1 февраля будет принято решение о выделении 50 миллиардов евро. Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, речь идет о финансовой поддержке по программе Ukraine Facility, которая предусматривает трансформацию Украины для вступления в ЕС.

Также Шмыгаль заявил, что для обсуждения вопросов и преодоления возможных препятствий для реализации Ukraine Facility планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Стоит добавить, что в середине ноября Европарламент поддержал создание Ukraine Facility и выделить 50 миллиардов евро до 2027 года.

Финансовая поддержка должна быть направлена на развитие и восстановление экономики Украины. Также сообщалось, что Украина разработает соответствующую программу реформ и шагов для развития и модернизации.

Больше всего средств по программе будут направлены на обеспечение макрофинансовой стабильности — 75%. Еще 16% направят на покрытие рисков в приоритетные сектора. В частности, это позволит привлечь дополнительные инвестиции в размере более 30 млрд евро.

Отметим, что в декабре в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что рассчитывают на завершение всех необходимых юридических процедур, для получения финансирования в январе этого года.

Финансовая поддержка Украины

Пока Украина не может получить от ЕС помощь в размере 50 млрд евро из-за наложения вето премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В декабре прошлого года он заявлял, что к этому вопросу нужно вернуться в 2024 году. Отмечалось, что к голосованию о выделении средств ЕС вернется в конце января.

В начале января Венгрия выдвинула требование, после выполнения которого была готова снять вето. В частности, речь шла о ежегодном пересмотре финансирования. 12 января иностранные журналисты писали, что Еврокомиссия может пойти на уступки.

Так, ЕС готов предоставить Венгрии в 2025 году остановить соглашение по финансированию. Также речь идет о возможности проводить ежегодно аудит выделенной помощи Европейской комиссией.

Тем временем Словакия заявила, что поддержит вето Венгрии и мнение Виктора Орбана о том, что поддержка Украины должна происходить не за счет денег из бюджетного блока.

Напомним, саммит, на котором будут голосовать за выделение Украине 50 млрд евро состоится не в январе, как ожидалось, а 1 февраля. Отмечалось, что его перенесли, чтобы получить больше времени для убеждения Венгрии.