В обход вето: в ЕС придумали схему выделения Украине 20 млрд евро, — СМИ

Переговоры о выделении средств ЕС для Украины продлятся еще несколько недель, объяснили журналисты The Wall Street Journal. Вопрос еще не решен и будет обсуждаться на февральском саммите Евросоюза.

В Европейском Союзе (ЕС) предложили механизм, благодаря которому Украина будет получать военную помощь на сумму не менее 5 млрд евро ежегодно с 2024 по 2027 год. Деньги получат правительства стран Западной Европы, которые их потратят на поддержку украинского народа в противостоянии с Россией. При этом не придется выделение средств каждый раз согласовывать, например, с Венгрией, которая блокирует финансирование. О деталях нового проекта ЕС говорится в статье портала The Wall Street Journal.

Журналисты портала пообщались с тайными источниками в структурах ЕС — имена собеседников не разглашаются. Источники уверяют, что благодаря предложению Евросоюза Украина сможет получить средства на поддержку в борьбе с Россией — размышляют над двумя путями решения проблем.

Первый путь — выплата компенсаций странам ЕС за расходы, которые они осуществляют на закупку оружия для Украины и для подготовки военных. Ориентировочная сумма компенсации, на которую пойдут средства из бюджета Евросоюза — около 7,5 млрд евро.

"В документе ЕС приведена примерная оценка того, что в этом году он может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь в размере 7,5 миллиардов евро", — отметили авторы статьи.

Второй путь — создание специализированного военного фонда в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). В этот фонд вложат активы EPF на общую сумму 6,5 млрд евро. Благодаря таким действиям надеются получать по 5 млрд евро годовых — эти средства также получат европейские правительства и потратят их на военные нужды Украины в 2024-2027 гг. Часть денег пойдет на закупку оружия (боеприпасов, БПЛА, ракет ПВО), часть — на финансирование обучения украинских военных.

Пока нет окончательного решения относительно новой идеи финансирования военных нужд Украины, отметили источники журналистов. Отметили, что переговоры продлятся несколько недель. Первый этап обсуждения состоится в феврале 2024 года на саммите глав стран-членов ЕС, когда в очередной раз будет дискутироваться вопрос выделения 50 млрд евро.

ЕС и Украина — детали

Отметим, Европейский Союз запланировал выделить Украине 50 млрд евро военной помощи — средства должны были поступать в течение 2024-2027 гг. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несколько раз блокировал решение по этому вопросу. Венгерский политик приводил разные причины, которыми обосновывал свои действия: говорил, что эти деньги нужны другим странам-членам ЕС, упоминал о вопросах национальных меньшинств и о том, что Украина находится в состоянии войны со страной, которую не сможет победить.

На саммите ЕС в декабре 2023 года Орбан не сумел заблокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. В СМИ рассказали, что он на момент голосования вышел из зала, как предполагают, "чтобы попить кофе" с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напоминаем, Палата представителей Конгресса США с осени 2023 года блокирует выделение Украине 61 млрд долл. — в январе 2024 все еще продолжаются переговоры республиканцев с правительством демократа, президента США Джо Байдена. Ориентировочно указывают, что положительное голосование возможно в феврале. 5 января в украинской власти объяснили, что имеют план "Б" на случай, если денег извне не будет.