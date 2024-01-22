Долгов на несколько миллиардов: министр рассказал, почему за свет будут платить все

По информации министра энергетики Германа Галущенко, только в Киевской области долги за электроэнергию сейчас составляют около 2 миллиардов гривен, а в Черновицкой – более 1 миллиарда.

Мораторий на отключение света за долги в Украине был отменен, поскольку население все чаще не оплачивало счета за электричество. Об этом сказал в эфире телемарафона 21 января министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы давно наблюдали за ситуацией. Действительно, с началом большой агрессии мы сразу приняли решение, которое обеспечило, что электроэнергию потребителям отключать не будут. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием", – заявил он в эфире телемарафона.

Он отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые далеко от линии фронта. При этом Галущенко подчеркнул, что отмена моратория не означает, что свет будут отключать всем потребителям без разбора.

На видео: с 05:36

"Речь о том, что должна быть справедливость. Ну это несправедливо когда люди, которые живут в регионах приближенным к боевым действиям платят, а люди которые живут в регионах отдаленных, не платят", — сказал Галущенко.

Министр добавил, что сумма долга за свет достигает нескольких миллиардов гривен. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда, а в Черновицкой — более одного миллиарда гривен.

Отключения света за долги: что известно

Кабмин Украины 29 декабря 2023 года отменил мораторий на отключение света за неуплату услуги. Условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, от моратория решили отказаться из-за возросших долгов, причем за коммунальные услуги часто не платят состоятельные украинцы.

Напомним, директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко считает, что украинцы задолжали за коммунальные услуги не такую большую сумму, как озвучивают разные чиновники. При этом самые большие — у жителей Печерского и Оболонского районов Киева.

Также напомним, что по словам эксперта по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриана Прокипа, электроэнергию будут отключать тем потребителям, у которых сумма долга превышает 3 тысячи гривен, и кто не платит больше двух месяцев. Гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко 11 января заявил, что отключения света в Днепропетровской, Киевской областях и в Киеве начнутся с 29 января.