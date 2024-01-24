Деньги для бюджета: когда и почему Украине снова придется печатать гривну

По словам эксперта Национального института стратегических исследований Ивана Усса, уже в марте украинское правительство задумается о сокращении зарплат и других платежей бюджетникам.

Украина может снова вернуться к эмиссионному финансированию государственного бюджета на фоне отсутствия финансовой помощи от стран Запада. Власти страны смогут избежать печатания денег в январе-феврале, чтобы не ускорять инфляцию, но дальше, если союзники не предоставят финансирование, печатный станок, вероятно, заработает. Об этом в эфире телемарафона 23 января сказал кандидат экономических наук, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Усс.

"Безусловно, МВФ просит Украину не делать этого, я имею в виду, не включать печатный станок. Потому что это может в конечном счете ускорить инфляцию Мы сможем обойтись без этого в январе, феврале тоже", – сказал он.

Он отметил, что Украине важно получить финансовую помощь до начала марта.

"Если этого не будет тогда, к сожалению, придется думать и о станке, и о том, что будут сокращения определенных расходов, то есть зарплаты и другие платежи бюджетникам", — объяснил Усс.

Эмиссия гривны в военное время

В 2022 году, в разгар полномасштабной войны с Россией Украина, еще до того, как партнеры начали оказывать стране финансовую помощь, справлялась с дефицитом бюджета с помощью печатания денег. Как объяснил Фокусу член Совета НБУ Виталий Шапран, этот шаг полностью оправдан.

"Выкупая облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), НБУ вбросил в рынок около 220 миллиарда гривен, при этом депозитными сертификатами НБУ "стерилизовал" 200 миллиардов. То есть, гривневые инъекции происходили постепенно, шаг за шагом, проходили через бюджет, а затем через депозитные сертификаты частично снова попадали в НБУ", — рассказывал эксперт летом 2022 года.

Но в 2023-м году ситуация несколько иная: Национальный банк отказался от эмиссионного финансирования государственного бюджета, поскольку властям удалось заручиться широкой международной финансовой поддержкой.

"Отказаться от эмиссии нам удалось благодаря невероятной консолидации международной помощи и активизации внутреннего долгового рынка", — отметил глав Нацбанка Андрей Пышный.

Напомним, 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве заявили, что правительство уже запустило "план Б". Также напомним, что 17 января Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США.