Принятый Бундестагом закон об упрощении условий получения гражданства стал на прошлой неделе новостью номер один как в Германии, так и в Украине. Зачем ФРГ новые граждане и станет ли немецкий пример руководством к действию для других стран Европы?

Единого мнения относительно украинских беженцев в мире нет. В то время, как одни страны сокращают программы и обещают деньги за возвращение домой, другие упрощают для временных мигрантов получение гражданства. Зачем странам такая миграционная политика, какую пользу им дают беженцы и направлены ли новые "миграционные решения" именно на украинцев? Эти вопросы Фокус обсудил со специалистами.

Стать гражданином ФРГ: какие новые условия для беженцев

Немецкий Бундестаг в пятницу, 19 января, принял закон, предусматривающий упрощение приобретения гражданства ФРГ. Закон призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии: теперь для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми, пишет DW. А при особых успехах в интеграции (владение немецким языком, волонтерство, профессиональные успехи и квалификация) будет достаточно и трех лет.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, позволят сохранить паспорт своей страны, а рожденные в ФРГ дети иностранцев автоматически будут получать немецкое гражданство, если один из родителей проживает в Германии более 5 лет (сейчас — более 8 лет). После достижения совершеннолетия этим детям не придется, как сейчас, выбирать между двумя гражданствами.

Благодаря решению Бундестага "стать немцем" стало проще Фото: Pexels

В то же время процедура получения гражданства ФРГ предусматривает и ограничения для определенных категорий людей. Отказывать в немецком паспорте будут тем, кто совершает "антисемитские, расистские или другие действия по мотивам, унижающим человеческое достоинство". Препятствием для гражданства ФРГ станет многоженство, а также непризнание равноправия мужчин и женщин.

На немецком рынке труда сейчас есть дефицит более 1,5 млн работников

"Германия — это стареющая страна, которой не хватает не только новых рабочих рук, но и вообще молодежи. И самый простой способ это исправить — привлечь мигрантов, — отметил в комментарии Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. — Но из-за того, что мигранты находятся в стране временно, их семьи остаются на родине, так что немалая часть средств, заработанных в Германии, уплывает за границу. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы наиболее активные, талантливые и трудолюбивые мигранты чувствовали себя в стране, как дома. Реализуя желание привлечь в страну лучших, Германия пошла на неожиданный шаг, фактически разрешив двойное гражданство".

К постепенным изменениям законодательства в сфере миграционной политики Германию побуждают демографические проблемы и острый дефицит рабочих рук, соглашается Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

"На немецком рынке труда сейчас есть дефицит более 1,5 млн работников, в том числе уже много лет есть запрос на высококвалифицированных рабочих. В то же время страна является одним из самых привлекательных государств ЕС для трудовых мигрантов из-за высоких зарплат. Но процедуры легализации и трудоустройства для иностранцев остаются сложными, поэтому пока не удается реализовать в полном объеме потребности в квалифицированных кадрах", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Добро пожаловать в Канаду: нужны язык, желание работать и сбережения

Германия стала первой страной в Европе, которая фактически предложила беженцам постоянное проживание, но не первой в мире. Летом о новой программе, которая позволит некоторым украинским беженцам жить и работать в этой стране на постоянных условиях, объявили в Канаде. Присоединиться к программе могут украинцы, которые имеют статус временного пребывания и проживают с одним или с несколькими членами семьи. Первоначальным крайним сроком для свободного въезда в Канаду из Украины был март 2023 года, но министр иммиграции Шон Фрейзер продлил его еще на год. Вследствие этого правительство Канады ожидает в ближайшие месяцы прибытия десятков тысяч украинцев. После въезда у временных жителей будет возможность подать заявку на продление пребывания в Канаде до трех лет на основании разрешения на обучение или открытого разрешения на работу.

В Канаде запустили программу, которая позволит украинским беженцам жить и работать в этой стране на постоянных условиях Фото: pexels.com

Канадские чиновники говорят, что для одних людей Канада может быть удобным местом для жизни, но для других она не подойдет. Ведь переезд через океан — это ресурсоемкое, дорогое и эмоционально сложное решение.

О том, что иммиграция в Канаду будет успешной, могут свидетельствовать:

способность адаптироваться;

родственники в Канаде;

знание английского или французского;

желание работать;

сбережения, которые помогут выжить и оплачивать значительную стоимость аренды жилья, пока не найдется работа.

Кстати, украинские беженцы, прибывшие в Канаду, могут рассчитывать лишь на одноразовую материальную помощь в размере около $2400 (3000 канадских долларов). Дети до 17 лет могут дополнительно получить $1200 (1500 канадских долларов).

Время определиться: либо сворачивать помощь, либо запускать программы натурализации

Отвечая на вопрос, не направлено ли решение Германии прежде всего на украинских беженцев, Василий Воскобойник говорит: не надо считать, что на украинцах держится весь мир. Во-первых, обсуждение этого документа началось еще до полномасштабной войны в Украине, и оно было очень долгим и сложным. Во-вторых, Германия заинтересована в беженцах со всего мира, если они разделяют немецкие ценности, работают и активно участвуют в жизни страны.

Украинские беженцы первой волны смогут воспользоваться упрощенными условиями получения гражданства уже весной следующего года

"Да, украинцы, безусловно, будут от этих решений выгодополучателями, ведь украинские беженцы первой волны смогут воспользоваться нововведениями уже весной следующего года, — говорит эксперт. — Но так же выгодополучателями будут беженцы и из других стран. Это конкуренция за людей, которых нужно "захватить" уже сейчас".

Упрощение условий получения гражданства в Германии побуждает украинцев вновь браться за чемоданы Фото: Открытые источники

"В ФРГ около 6 млн иностранцев проживают более 8 лет. После снижения минимального срока проживания, необходимого для получения гражданства ФРГ, до 5 лет, этому критерию будут отвечать более 8 млн человек, — приводит конкретные цифры Марцин Колодзейчик, — поэтому говорить, что эти изменения прежде всего направлены именно на украинцев, приехавших в Германию после полномасштабного вторжения, все же рано. Хотя сейчас украинская община в Германии — вторая по численности после турецкой. В стране находится более 1,1 млн украинцев — больше, чем в любой другой стране ЕС".

По словам эксперта, после внедрения изменений в будущем украинцы, которые решат остаться в Германии, будут представлять огромный потенциал для немецкого рынка труда и решения демографической проблемы. В то же время такие новации будут привлекать украинцев, потому что возможность получения европейского паспорта открывает для них больше возможностей.

В условиях, когда война длится два года и четких критериев ее окончания нет, страны должны принимать решение — либо сворачивать помощь, либо запускать программы натурализации

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что подобные решения в странах принимаются именно под украинских беженцев. "Запускать программы натурализации гораздо выгоднее, чем предоставлять убежище беженцам. Новые граждане — это трудовые ресурсы, а дети, которые, кстати, очень быстро адаптируются, — демографический потенциал. К тому же расходы на натурализованных граждан гораздо меньше, чем на беженцев", — рассуждает эксперт.

Европе нужны работающие мигранты: расходы на натурализованных граждан гораздо меньше, чем на беженцев Фото: Открытые источники

В формате беженства человек "консервируется", происходит заморозка состояния, объясняет Кущ. Такой человек как бы находится "между небом и землей" — он не принимает решение вернуться и не принимает решение остаться. Конечно, такая остановка в развитии невыгодна ни самому специалисту (а большинство украинских беженцев — именно специалисты, люди с высшим или профессиональным образованием), ни стране — государству выгодно быстро вовлекать людей в свою экономическую систему.

Ускорение процедуры получения гражданства беженцами выгодно некоторым странам, которые нуждаются в рабочей силе Фото: pexels.com

"С началом полномасштабной войны в Украине Европа начала принимать украинских беженцев, и по умолчанию считалось, что после окончания войны они вернутся домой, ведь Украина в период восстановления будет нуждаться в человеческом капитале. Никаких шагов в сторону предоставления гражданства Европа не делала не потому, что ей не нужны украинцы, а потому, что это был бы не совсем корректный шаг по отношению к Украине, — поясняет эксперт. — Но в условиях, когда война длится уже два года и четких сроков и критериев ее окончания нет, странам пора принимать концептуальное решение — либо сворачивать помощь, либо запускать программы натурализации.

"Первые ласточки": кто будет следовать немецкому примеру

По мнению Алексея Куща, не исключено, что примеру Германии вскоре последуют страны, которые всегда пытаются на нее ориентироваться. Прежде всего, это скандинавские государства, а также Польша, Чехия, Австрия, Франция. В некоторых странах тема мигрантов будет предметом политических дискуссий, как, например, в Нидерландах. И, наконец, ряд стран начнут активно сокращать социальные программы, тем самым демонстрируя, что они не нуждаются ни в дополнительных трудовых ресурсах, ни, тем более, в беженцах, как это уже сейчас происходит в Ирландии.

В некоторых странах беженцам не могут гарантировать предоставление социального жилья Фото: Getty Images

Василий Воскобойник считает, что для Украины это сигнал: уже сейчас нужно думать, каким образом отстраивать страну, как возвращать украинцев и привлекать трудолюбивых и талантливых иностранцев, сможем ли мы также разрешить гражданам двойное гражданство. Все это очень сложные вопросы, и, говорит эксперт по международному трудоустройству, если мы хотим их решить, то уже сейчас нужно запускать информационные кампании. Потому что "садок вишневий коло хати" — это круто, но когда в стране не будет людей, то "садок" засохнет, а дом рухнет.