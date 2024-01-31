Купажник чая или отметчик термометров: какую необычную работу предлагают украинцам

Как рассказали в Госцентре занятости, работодатели преимущественно ищут работников на традиционные должности. Однако попадаются и довольно необычные вакансии.

В начале 2024 года СМИ распространили новость о том, что в Китае появилась вакансия на довольно необычную работу. Так, одна из местных компаний ищет человека, который будет выполнять роль китайского мифического персонажа Короля Обезьян и получать за этом ежемесячно по 842 доллара. Тем временем в украинском Государственном центре занятости рассказали, какие необычные вакансии предлагаются на рынке труда в Украине.

Как отмечают в центре, в общей сложности на конец января 2024 года на сайте по поиску работы "Единый портал вакансий" насчитывается около 200 тысяч вакансий.

Более 40 тысяч из них являются вакансиями из базы данных Госслужбы занятости. Преимущественно ищут работников на традиционные должности: продавцов, офис-менеджеров, бухгалтеров, поваров, учителей, врачей, грузчиков, водителей и электриков.

Однако среди них встречаются предложения работы для специалистов необычных, редких и очень интересных профессий. Например:

метеорологов;

гончаров;

купажников чая;

жокеев;

сборщиков часов;

отметчиков термометров.

Среди творческих профессий можно встретить:

ведущих дискотек;

репетиторов по вокалу;

художников-бутафоров;

реставраторов памятников архитектуры.

"Находить таких специалистов не всегда просто, но интересно. Это постоянный вызов для специалистов службы. Например, одну из таких нетипичных вакансий удалось трудоустроить специалистам Львовской областной службы занятости, а именно гидрогеолога от ООО "Трускавецкие минеральные воды", — рассказали в Центре занятости.

Напомним, недавно стадо известно, что браузер Opera ищет сотрудника, задача которого — просматривать веб-страницы. Такому специалисту обещают платить 10 тысяч долларов в месяц. Прием заявок на замещение вакантного места продолжается до 25 февраля, поэтому у украинцев тоже есть шанс получить такую необычную работу.

Также Фокус писал, как всеобщая мобилизация влияет на рынок труда. Так, по словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченка, из-за полномасштабного вторжения ВС РФ компании уже потеряли более 781 тысячи мужчин.