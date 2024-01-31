Субсидии в феврале: каким будет размер выплат от государства

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за все коммунальные услуги из-за нехватки денег, могут обратиться за назначением субсидии от государства. Фокус рассказывает, что изменится в субсидиях с 1 февраля.

Украинские домохозяйства продолжают пользоваться помощью на оплату жилищно-коммунальных услуг. Тем временем Фокус расскажет, каким будет размер субсидии с 1 февраля 2024 года.

Каким будет размер субсидии в феврале

Для украинцев средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон 2023/2024 будет на уровне 1 410 гривен. Сокращать размер жилищных субсидий после того, как с 1 января повысилась минимальная зарплата, правительство не планирует.

Более того, в 2024 году государство хочет увеличить расходы на субсидии. Так, в этом году в госбюджете на субсидии заложено 50 миллиардов гривен для 3 миллионов украинских семей. Этот показатель на 25% превышает уровень 2023 года.

Субсидии на отопительный период 2023-2024 рассчитываются на основе доходов доходы за I-II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Как оформить субсидию

Обратиться за оформление субсидии можно несколькими способами:

через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или через портал "Дія";

в любой сервисный центр ПФУ, без привязки к месту регистрации;

лично обратиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады и должностным лицам ЦПАУ;

по почте – направить обращение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

При этом, как объяснил Фокусу управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников, домохозяйствам могут и отказать в предоставлении субсидии. Для этого есть несколько причин, среди которых:

площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома — 230 квадратных метров (кроме детских домов семейного типа, приемных, многодетных семей и дригие;)

превышает 130 квадратных метров, а площадь дома — 230 квадратных метров (кроме детских домов семейного типа, приемных, многодетных семей и дригие;) лицо владеет транспортным средством возрастом менее пяти лет или более чем одним транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме полученных бесплатно или льготных ТС, мопедов, прицепов, а также мотоциклов, стоимость которых не превышает 4 размера минимальной заработной платы — в 2024 году эта сумма составляет 28,4 тысячи гривен);

или более чем одним транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме полученных бесплатно или льготных ТС, мопедов, прицепов, а также мотоциклов, стоимость которых не превышает 4 размера минимальной заработной платы — в 2024 году эта сумма составляет 28,4 тысячи гривен); в составе семьи есть совершеннолетнее лицо, которое не училось, не было зарегистрировано как безработное , не получало дохода или он был меньше размера минимальной заработной платы;.

, не получало дохода или он был меньше размера минимальной заработной платы;. лицо находилось за границей в совокупности более 60 дней в год.

Напомним также, что в Украине продолжает действовать усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Это значит, что органы проводят сразу три этапа проверки. Также 10 декабря Фокус рассказывал, на какие финансовые льготы имеют право участники боевых действий.