Работа ФЛП: какие налоги в феврале нужно платить предпринимателям

Каких изменений ждать ФЛП с 1 февраля 2024 года, когда и какие налоги платить — в материале Фокуса.

После того как в Украине увеличилась минимальная зарплата и прожиточный минимум, появились некоторые нововведения и для предпринимателей. Поэтому Фокус рассказывает, какие налоги должны оплатить ФЛП в феврале 2024 года.

Единый налог в феврале 2024

Ⅰ группа. Уровень ставки единого налога (ЕН) составляет 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января. В 2024 году налог вырос до 302,8 гривен.

II группа. Ставка налога зависит от минимальной зарплаты и составляет 20% от ее размера. По состоянию на февраль 2024 года уровень минимальной зарплаты составляет 7,1 тысячи гривен. Ставка единого налог для второй группы ФЛП — 1 420 гривен в месяц. Ⅰ группа и II группа предпринимателей в феврале должны оплатить единый налог. Сделать это нужно до 20 числа.

Также предприниматели должны отчитаться перед государством об оплате единого налога. Так, в 2024 году отчет подается за 2023 год, а срок — до 29 февраля 2024 года.

III группа. Здесь ставка налога зависит от дохода. Поэтому, если предприниматель платит налог на добавленную стоимость (НДЛ) тогда ставка налога будет на уровне 3%, а если нет — тогда 5%.

По единому налогу ФЛП III группы нужно отчитаться до 9 февраля, а уплатить — до 20 февраля 2024 года.

Единый социальный взнос в 2024 году

Во время военного положения и еще год после его завершения ФЛП могут не платить единый социальный взнос. Но тогда не будет засчитываться страховой стаж.

Ставка минимального взноса — 22% от минимальной зарплаты, то есть в феврале показатель будет на уровне 1 562 гривен. ФЛП Ⅰ и I групп должны платить ЕСВ каждый месяц. В то же время ФЛП III группы оплачивают ЕСВ до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет по ЕСВ подают ежегодно и вместе с декларацией по единому налогу. Поэтому за 2023 год ФЛП третьей группы должны подать отчет до 9 февраля, вместе с отчетом по ЕН.

Налоговые проверки

В этом году налоговики планируют провести более 3 тысяч проверок. Проверки коснутся как компаний, так и ФЛП. Так, представители государственной налоговой службы (ГНС) будут проводить:

документальные плановые проверки налогоплательщиков и Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов;

документальные плановые проверки физлиц;

документальные плановые проверки налогоплательщиков–юрлиц по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

При этом в 2024 году проверки не коснутся:

плательщиков единого налога I и II групп — к 01 декабря 2024 года,

плательщиков, которые находятся на временно оккупированных или территориях, где ведутся боевые действия (с определенными исключениями).

Напомним, правительство приняло Национальную стратегию доходов до 2030 года, и хочет, в частности, отменить регистрацию ФЛП.