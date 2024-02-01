Повышение тарифов на свет: эксперт объяснил, решит ли это проблемы (видео)

Эксперт в сфере энергетики Александр Харченко объяснил, что долги населения перед компаниями-поставщиками электроэнергии составляют лишь 10%. Из-за недостатка средств нет возможности ремонтировать сети после ударов ВС РФ.

В 2024 году украинцам не будут повышать тариф на оплату электроснабжения. Вопрос об изменении стоимости тарифа назрел, но некоторое время правительство не будет принимать решение, о котором говорится в письме из США по экономическим реформам. О ситуации по оплате коммунальных услуг высказался директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine.

Харченко заявил, что на рынке энергетики есть проблемы на 100 млрд грн. В перечне этих проблем плата за свет от населения занимает незначительную часть. В итоге у предприятий энергетической отрасли нет средств ни для защиты от ракет и дронов, ни на развитие.

Во время брифинга эксперт признал, что проблемы нужно решать, поскольку они сформировались уже давно.

"В принципе этот вопрос уже назрел давно. Но для повышения тарифов я объективных причин не вижу от слова совсем. Я вижу объективные причины для комплексной реформы того, что у нас называют рынком электроэнергетики", — продолжил он.

По мнению спикера, в энергетической сфере может наступить хаос вследствие проблем с оборотными средствами, различными выплатами и "специальными обязанностями", которые возложило на компании государство. Долги населения в этом перечне составляют лишь 10%, отметил Харченко. По его словам, ситуация исправится в том случае, когда правительство примет решение сделать цену на свет не фиксированной, а рыночной. Но и после этого с этой сферой будет не все в порядке.

"Долги нарастают, лучше не становится. Я абсолютно уверен, что повышением просто тарифов для населения решить эту проблему не просто невозможно, а в принципе невозможно. Сами по себе тарифы для населения, если их сделать рыночными и не решить кучу других вопросов, которые прилагаются, то проблему это не решит", — резюмировал эксперт.

Цена на свет 2024 — детали

Отметим, 29 января народный депутат из комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что до сентября 204 года чиновники повысят тарифы на электроснабжение для населения. Согласно оценкам, возможен рост оплаты вдвое — с 2,4 грн/кВт-ч (для населения) до 6 грн/кВт-ч. Такие изменения могут ввести в ответ на письмо от американских партнеров, которые предлагают провести ряд реформ для поддержки экономики Украины.

30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что стоимость света не будут поднимать. Также он заверил, что правительство и в дальнейшем будет поддерживать малообеспеченные семьи — средства на это есть.

Между тем в ДТЭК опубликовали предупреждение о том, что будут отключать от элекро- и газоснабжения граждан, которые задолжали коммунальщикам. Отметили, что получили такое право с 1 января. Кроме того, чтобы получить компенсацию, будут обращаться в суд и принудительно взимать необходимые средства.

Напоминаем, в январе 2024 года чиновники заверили, что до конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги меняться не будут. Сколько будет стоить свет с 1 февраля, рассказали в Министерстве энергетики Украины.