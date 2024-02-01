Поставщики озвучили цены на газ: какими будут тарифы в феврале

У пятерых поставщиков кубометр газа стоит больше восьми гривен, а еще семь компаний установили меньший тариф для населения.

Цена газа в феврале 2024 года для бытовых потребителей не изменится. Так, поставщики предлагают населению "голубое топливо" по тарифам 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр, но при этом большинство будет покупать газ по тарифу 7,96 гривны. Об этом сообщили на сайте "ГазПравда".

В публикации отмечается, что тарифы на газ останутся на уровне января 2024 года. Граждане будут оплачивать коммунальную услугу, как и раньше, при условии, что не меняли поставщика.

Так, в феврале 2024 свои услуги бытовым потребителям предложили семь поставщиков. При этом самая обширная клиентская сеть остается у компании "Нафтогаз", которая обслуживает почти 98% населения страны — более 12 миллионов украинских домохозяйств покупают газ по 7,96 гривны за кубометр. По такому тарифы потребители будут покупать газ до 1 мая.

Среди других поставщиков самые низкие тарифы у компании "Эру Людям" — 7,70 гривны за один кубометр. В то же время клиентам компании "Ритейл Сервис" кубометр "голубого топлива" продают по 9, 99 гривен, а "Асания Энерджи" — по 9,95 гривны за кубометр. Еще у пятерых поставщиков газ стоит больше восьми гривен, а семь компаний установили значительно меньший тариф:

Тарифы на газ от поставщиков в феврале 2024 Фото: ГазПравда

Цена газа в 2024 году: что изменится

Тарифы на газ для бытовых потребителей зафиксированы в Украине как минимум до конца отопительного сезона 2023/2024. Продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, поэтому поставщики зафиксировали цены и пока их не меняют.

Но все же некоторые потребители в феврале заплатят за газ больше. Все потому, что у них в платежках появится новая графа: обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Так, средний платеж в Киевской области составит 320 гривен, но окончательная сумма будет рассчитана индивидуально для каждого дома.

Напомним, как заявили 15 января в "Нафтогазе", зиму 2023-2024 Украина впервые проходит за счет газа собственной добычи. Тем временем министр энергетики Герман Галущенко и вовсе считает, что уже в 2024 году нашей стране под силу совсем отказаться от импортного газа.