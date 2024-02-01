Прифронтовые регионы и долги за электроэнергию: отключат ли должников

Как пояснила адвокат Елена Воронкова, свет могут отключить и пенсионерам, и многодетным семьям.

Украинское правительство отказалось от моратория, который запрещал предприятиям отключать населению жилищно-коммунальные услуги, поскольку украинцы накопили слишком много неоплаченных счетов. Например, только в Киеве за электроэнергию задолжали миллион человек, почти 40% жителей столицы игнорируют счета и не платят их вовремя. Поэтому в новом постановлении, которое Кабмин согласовал в конце 2023 года, появилось наказание для злостных неплательщиков: им будут отключать свет на основании неоплаченных счетов. Впрочем, это условие касается тех бытовых потребителей с задолженностью, проживающих на неоккупированных территориях и территориях, на которых не ведутся активные боевые действия. Об этом говорится в новой статье Фокуса:"Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".

Как рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, поставщик не может отключить свет на основании задолженности потребителям на территориях, где ведутся боевые действия или которые оказались временно оккупированными РФ . Перечень таких территорий утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Но если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий, потребитель должен подтвердить этот факт соответствующими документами.

Если человек проживает на территории, которая не оккупирована и на ней не ведутся активные боевые действия, то отключение услуги коснется и пенсионеров, и многодетных, и всех остальных — льготы по этому поводу не предусмотрены.

"Среди физических лиц отсутствуют категории, которые не рискуют быть отключенными от электроснабжения при наличии долгов. Не могут быть отключены даже при наличии долга только объекты критической инфраструктуры или те, по которым есть отдельное распоряжение военной администрации", — сказала Елена Воронкова.

Напомним, что по словам народного депутата, который является представителем комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Сергея Нагорняка, до сентября 2024 года тарифы на электроэнергию в Украине повысят. Так, 29 января он заявил, что бытовые потребители, вероятно, с осени будут платить за свет не 2,64 грн/кВт-ч, а 6 6 грн/кВт-ч. В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что пока не существует объективных причин для того, чтобы власть решилась на пересмотр тарифов на электроэнергию.