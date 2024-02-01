Доходы от замороженных активов РФ направят на финансирование помощи Украине, — заявление ЕС

В форме безвозвратной поддержки передадут €17 млрд из 50-ти запланированных, а €33 млрд предоставят в качестве займа.

Саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии для финансирования помощи Украине использовать доходы от замороженных активов РФ. Текст решения саммита по согласованию многолетней финансовой программы для Украины с предоставлением €50 млрд опубликовал Европейский совет.

Европейский Совет подчеркивает необходимость обеспечить вместе с партнерами стабильную, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержки Украины на период 2024-2027 годов. Для содействия восстановлению, реконструкции и модернизации страны, способствовать социальной сплоченности и постепенной интеграции в ЕС, с целью возможного будущего членства в ЕС.

В качестве займа нашему государству предоставят €33 млрд. В форме безвозвратной поддержки передадут €17 млрд. Это произойдет в рамках нового тематического инструмента "Украинский резерв".

Доходы могут быть получены согласно соответствующим правовым актам Европейского Союза. Они регламентируют использование чрезвычайных доходов частных юридических лиц, полученных непосредственно от иммобилизованных активов Центрального банка России.

С целью оптимизации использования имеющихся средств, неиспользованные обязательства и платежи по этому инструменту будут автоматически перенесены на следующий год. Европейский Совет подчеркивает необходимость усиления ответственности Украины за свои усилия по восстановлению и усилия по восстановлению и реконструкции с помощью Плана.

Замороженные активы РФ для Украины

Министры иностранных дел ЕС, как сообщило 23 января агентство Bloomberg, согласились дать старт введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. Этот план обсудили с послами стран-членов блока. Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в форме наличных денег и ценных бумаг.

Олег Устенко, экономический советник президента Владимира Зеленского, 1 февраля рассказал, что Россия должна выплатить Украине компенсацию в размере более $700 млрд. Он отметил, что постоянно называют цифру в $300-350 млрд российских золотовалютных резервов. По его словам, если добавить косвенные убытки, сумма может превысить 1 триллион.

Напомним, 22 декабря 2023 года в МИД РФ пригрозили США разорвать дипломатические отношения. Москва готова к таким действиям в случае конфискации замороженных активов, ведь это не тотем, которому нужно поклоняться.