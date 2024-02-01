План на троих: кто поможет Украине транспортировать больше европейского газа в обход РФ

Увеличить мощности ГТС Румынии, Украины и Молдовы решили после того, как оценили рыночный спрос. Оказалось, что максимальная гарантированная мощность по транспортировке газа в направлении из Молдовы в Украину составляет около 21 миллиона кубометров в сутки.

Операторы газотранспортных систем Украины, Румынии и Молдовы работают над механизмом, который позволит расширить реверсную мощность Трансбалканского трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Проект создания новой, увеличенной мощности между ГТС Румынии и Украины и ГТС Молдовы и Украины базируется на оценке рыночного спроса, которую провели в 2023 году.

Так, Оператор ГТС Украины получил заявки на гарантированную мощность в направлении из Румынии в Украину на максимальном уровне спроса в 18 миллионов кубометров в сутки. А в направлении из Молдовы в Украину максимальный уровень спроса составляет почти 21 миллион кубометров в сутки.

Консультации операторов ГТС происходят также в рамках Меморандума о сотрудничестве для создания газового коридора "Юг-Север" ("Вертикальный коридор"). Украина стала участником проекта 19 января.

Как Украина может увеличить транспортировку европейского газа Фото: Оператор ГТС Украины

Благодаря реализации проекта Оператору ГТС Украины ежегодно дополнительно поставлять более 7 миллиардов кубометров "голубого топлива" через Украину из Румынии в страны Центральной Европы.

Отметим, что часть Трансбалканского газопровода, проходит через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию. До 2019 года по газопроводу прокачивали российский газ на Балканы. В 2019 году часть газопровода на территории Турции и Болгарии оказалась в составе газопровода Балканский поток.

Напомним, в мае прошлого года появилась информация о том, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System построят новый газопровод и газоизмерительную станцию. Так страны хотят увеличить объемы транспортировки газа из Польши до 8,7 миллиона кубометров.

Также напомним, что недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина планирует полностью отказаться от импортного газа. Он считает, что благоприятные для этого условия могут появиться уже в 2024 году.