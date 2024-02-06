Налог на недвижимость: кому из украинцев и сколько нужно заплатить в 2024 году

Размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты и в 2024 году он составляет 100,5 гривен за каждый дополнительный метр квадратный.

Налог на недвижимость в 2024 году некоторым украинцам нужно заплатить за прошлый год. Речь идет о гражданах, у которых в собственности есть относительно большие квартиры или дома. Согласно Налоговому кодексу, облагается налогом та недвижимость, площадь которой составляет 60 квадратных метров (квартиры) и 120 квадратных метров (частный дом).

Налог на недвижимость 2024: сколько придется заплатить

Размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный. Получается, что в 2024 году за каждый дополнительный квадратный метр нужно будет доплачивать 100,5 гривен.

При этом, как пишет издание "Обозреватель", если у вас в собственности есть и квартира, и дом, тогда общая "норма" составит 180 квадратных метров. Но если у вас есть две квартиры, норма меняться не будет и останется на уровне 60 квадратных метров ов (то есть, если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы). Считается общая площадь жилья, а не жилая.

Еще одно не менее важное условие: если квартира разделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. Например, площадь квартиры — 100 квадратных метров, но муж и жена владеют равными частями, тогда на недвижимость можно не платить, поскольку у каждого есть по 50 квадратных метров, при норме 60 квадратных метров.

Отметим также, что в 2024 году в Украине изменились суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто на территории Украины. Размер сбора зависит от прожиточного минимума и от того, сколько стоит легковой автомобиль (НДС не учитывается). Так, сбор за первую регистрацию обойдется автовладельцу в следующие суммы:

3% — если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620 гривен);

не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620 гривен); 4% — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не более 290 размеров прожиточного минимума (499 620 гривен — 878 120 гривен);

5% — если стоимость авто превышает 290 размеров прожиточного минимума — более 878,1 тысячи гривен.

Напомним, ранее Фокус объяснял, кто из украинцев в 2024 году может не платить налог на недвижимость и почему. Также напомним, за какие модели автомобилей владельцам придется заплатить транспортный налог.