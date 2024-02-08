Меньше денег беженцам. Почему в странах ЕС меняют условия помощи для украинцев
Программы помощи беженцам в ЕС сокращаются, а некоторые европейские политики уже не стесняются говорить, что в Украине не так уж и ужасно и, например, на западе страны вполне можно жить. Какие изменения в 2024 году ожидают украинцев в ЕС, узнал Фокус.
Европейские страны сокращают выплаты украинским беженцам, ограничивают срок пользования социальным жильем и вводят новые требования, согласно которым поездка в Украину обернется потерей статуса временной защиты. Эксперты объясняют, что действия, предложения, нововведения и заявления тех или иных стран указывают, нуждаются ли они вообще в новых трудовых ресурсах. Поэтому европейская политика в отношении беженцев крайне неоднородна.
Польша: сокращение помощи и ограничение выезда в Украину
В конце января о планах изменить условия для украинских беженцев рассказали в Польше. Как сообщают местные издания, новые правила начнут действовать осенью 2024-го.
Сейчас украинцы могут находиться на территории соседней страны на тех же условиях, что и граждане ЕС, однако с октября 2024 года польское правительство намерено ввести ряд изменений. Вследствие этого условия для украинских беженцев станут более жесткими.
В частности, Польша пойдет по пути тех стран, которые ограничивают возможности украинцев поехать на Родину. Польское правительство планирует ввести новую норму, согласно которой украинцы могут потерять статус, если поедут из Польши домой в отпуск или на праздники. В таком случае будет считаться, что эти люди больше в защите не нуждаются. Сейчас без потери специального статуса можно выезжать с территории Польши на 30 дней.
Выплаты на детей также будут уменьшены, хотя деталей по этому вопросу пока нет.
"Одной из причин пересмотра правил получения статуса временной защиты является стремление избежать злоупотреблений и оказывать помощь именно тем, кто в ней нуждается, — отметил в комментарии Фокусу Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL. — Соответственно, может уменьшиться количество обладателей статуса временной защиты. К сожалению, есть граждане Украины, которые им злоупотребляют, получают социальную помощь от Польши, но находятся значительную часть времени в Украине или работают в других странах Европы".
Марцин Колодзейчик: Польшу выберут те украинцы, которые хотят жить именно в этой стране и интегрироваться в ее жизнь
Если эти люди будут лишены временной защиты, им придется выбирать, оставаться в Польше, возвращаться в Украину или переезжать в другую страну Европы. Можно прогнозировать, что Польшу выберут далеко не все, ведь украинцы все чаще делают свой выбор в пользу Германии и других стран, где зарплаты значительно выше. К тому же, реализуя желание привлечь в страну самых активных, талантливых и трудолюбивых мигрантов, Германия пошла на неожиданный шаг, фактически разрешив двойное гражданство.
"В Польше останутся те, кто действительно нуждаются в убежище и не могут вернуться в Украину, — считает Марцин Колодзейчик. — Также выберут Польшу те украинцы, которые хотят жить именно в этой стране и интегрироваться в ее жизнь".
Эстония: уменьшение выплат на детей и отмена бесплатного проезда на поезде
С 1 января 2024 года некоторые ставки семейного пособия в Эстонии снизились, и это касается не только беженцев, но и всех жителей страны. Как сообщает Департамент социального страхования Эстонии, для семей с 3–6 детьми выплаты уменьшились с 650 евро до 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей — с 850 евро до 650 евро в месяц. Причины такого решения не объясняются, однако проследить связь между количеством украинских беженцев, большинство из которых составляют женщины и дети, и дефицитом средств на выплаты, не сложно.
Кроме того, местные источники неоднократно сообщали о том, что в марте 2024-го будет отменен бесплатный проезд в поездах Elron, но окончательное решение пока не принято. Сегодня компания Elron и Транспортный департамент в сотрудничестве с центрами общественного транспорта обеспечивают украинским беженцам бесплатный проезд электричками, а также уездными автобусами, кроме коммерческих автобусных маршрутов.
Ирландия: ждем радикальных изменений в феврале
О планах сократить выплаты беженцам с 220 евро до 38,80 евро в неделю в Ирландии сообщили в декабре. Власти Ирландии решили не только снизить социальные выплаты украинцам, но и ограничить срок проживания в государственном жилье для новых беженцев из Украины до 90 дней. По мнению чиновников, эти изменения наконец подтолкнут украинцев, проживающих в стране, к поиску работы.
Несмотря на многочисленную критику этих нововведений, правительство страны можно понять. Ведь несмотря на заявления о катастрофической нехватке жилья и поселение новоприбывших в палатках, украинцы не оставляют попыток закрепиться именно в Ирландии. Даже сейчас, после серьезного предупреждения о сокращении выплат, в местных группах десятки вопросов: как приехать в Ирландию и получить временную защиту?
Нововведения должны были вступить в действие 29 января 2024 года, но окончательное решение до сих пор не принято. Официальных заявлений не было, но, как пишут в местных пабликах, решение отложили минимум на месяц.
Несмотря на заявления о катастрофической нехватке жилья и поселения новоприбывших в палатках, украинцы не оставляют попыток закрепиться именно в Ирландии
Норвегия: второй пакет ограничений в течение зимы
Второй раз за последние два месяца ограничивает помощь украинским беженцам Норвегия. Правительство страны объясняет свои действия чрезмерной нагрузкой на муниципалитеты и желанием сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.
В декабре прошлого года Норвегия уже ввела ряд ограничений, в частности, усилила контроль за поездками в Украину и другие государства тех, кто получает в стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Теперь беженцам "на пособии" нужно обосновать необходимость поехать домой. Если такие поездки противоречат условиям вида на жительство, это может привести к его потере. Правительство Норвегии напомнило, что подобные условия имеют беженцы из других стран. В целом идея проста: если получаете помощь в Норвегии, оставайтесь в Норвегии.
В Норвегии беженцам "на пособии" нужно обосновать необходимость поехать домой
Новоприбывшие беженцы, нуждающиеся в жилье, должны обращаться исключительно в Национальный центр Роде (норв. Råde), который является лагерем для беженцев, тогда как раньше можно было выбирать из пяти городов. От размещения беженцев в гостиницах и местах отдыха отказались.
Кроме того, в Норвегии вводят "период ожидания" перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки. Также власти разработали предложение отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране.
Несмотря на эти меры, количество прибывших в Норвегию осталось высоким. По данным норвежских чиновников, более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища именно в Норвегии. Поэтому правительство предложило дальнейшие ограничения, имея целью все же контролировать уровень миграции и приблизить уровень помощи к уровню других стран Северной Европы.
Согласно последним нововведениям:
- украинцы больше не будут получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев;
- государство не будет покрывать расходы на домашних животных для новых беженцев, у новоприбывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев;
- лицам в возрасте 19–24 лет потребуется прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги;
- чтобы стать получателем единовременного пособия, (92 648 норвежских крон, что составляет 8084 евро в эквиваленте) потребуется прожить в стране не менее года;
- для получателей базовых выплат введут требование о более длительном периоде проживания в Норвегии.
Правительство Норвегии ввело единовременную выплату для украинских беженцев, которые будут возвращаться в Украину
В октябре 2023 года правительство Норвегии ввело единовременную выплату для украинских беженцев, которые будут возвращаться в Украину. Она составляет 17 500 норвежских крон (1527 евро).
Нидерланды: предлагают возвращаться назад — на западе Украины "относительно стабильно"
В то время, как в Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии украинцам, которые решат вернуться домой, предлагают выплату средств на переезд и адаптацию, в Нидерландах такими мелочами не занимаются. На днях представитель партии BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в Украину, в частности, на запад страны, где, по ее мнению, более-менее безопасно."Мы не можем разместить всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Неужели украинцы не могли бы там безопасно разместиться?" — заявила депутат от партии BBB Мона Кейзер.
Депутата интересует позиция правительства относительно того, как оно отреагирует на предложение Киева вернуть граждан Украины, которые могут быть призваны в ВСУ. По ее словам, сотни тысяч людей, которые должны проходить военную службу, сбежали за границу, а некоторые из них, в частности, поселились в Нидерландах.
В то же время парламентарий Джулиан Бушофф от GroenLinks / PvdA считает, что предложения BBB являются "новыми и тревожными". По его словам, непонятно, почему ВВВ рассматривает возможность отправить людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.
Украинцы из-за более близкой ментальности и высокого уровня образования для Европы лучше, чем беженцы из других государств, которые едут за социальными выплатами
Эксперты говорят, что действия, предложения, нововведения и заявления тех или иных стран указывают на то, нуждаются ли они вообще в новых трудовых ресурсах. "Понятно, что украинцы из-за близкой ментальности и высокого уровня образования для Европы лучше, чем беженцы из других государств, которые едут за социальными выплатами, — отметил в комментарии Фокусу аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. — Но европейская политика в отношении беженцев не может быть однородной. Такие страны как Польша, Германия, Бельгия и т.д. будут способствовать адаптации украинских беженцев и финансировать программы социализации и переквалификации, разрабатывать стимулы для перехода из социальных пособий в трудовые ресурсы, чтобы мигранты работали и получали зарплаты".
В то же время есть ряд стран, которые имеют другие экономические параметры и которые в рабочих руках мигрантов не нуждаются. Это, например, та же Швейцария, которая зарабатывает на финансовом секторе. Кроме того, к таким странам относятся Лихтенштейн, Люксембург, возможно, Норвегия и Ирландия. И такие страны пытаются донести, что мигранты им не нужны — некоторые прямым языком, некоторые — через жесткие нововведения для беженцев.