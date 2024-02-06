Налоговая оштрафовала ФЛП на 200 миллионов гривен: за что наказывают предпринимателей

По информации Госналоговой, проверки предпринимателей происходят на основе риск-ориентированного подхода и при наличии поводов, определенных Налоговым кодексом.

После того как летом 2023 года парламентарии поддержали законопроект №8401, Государственная налоговая служба (ГНС) начала проверять и штрафовать предпринимателей, которые нарушали нормы работы с регистраторами расчетных операций (П/РРО). В 2024 году проверки продолжаются и, как сообщае пресс-служба ведомства, в январе налоговики совершили более 80 фактических проверок ювелирных магазинов и точек продаж ювелирных изделий.

По результатам проверок нарушителям начислены штрафы на общую сумму 200 миллионов гривен.

Почему штрафовали предпринимателей

Самое распространенное нарушение — не использование ПРРО/РРО при расчете с клиентами и ошибки в ведении учета товарных запасов в местах продажи. Как отмечают в налоговой, фискалы занимаются проверками на основе риск-ориентированного подхода и если поводы, которые определены в Налоговом кодексе.

Кто должен обязательно использовать РРО/ПРРО

Ранее партнер адвокатского объединения "ЭВРИКА" Андрей Шабельников рассказал Фокусу, что бизнес обязали использовать РРО при совершении расчетных операций еще в 2022 году, но за игнорирование этого правила предпринимателей не штрафовали.

"Во время военного положения законом Украины от 15.03.2022 №2120-IХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" дополнен п. 12 разд.1995 №265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которым определено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований закона №265 не применяются, кроме санкций за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров", — пояснил специалист.

Поэтому, использовать РРО/ПРРО сейчас обязательно должны:

ФЛП II — IV групп независимо от вида деятельности и объема дохода;

ФЛП на общей системе налогообложения.

Какие штрафы предусмотрены за неиспользование РРО/ПРРО

В случае установления в течение календарного года факта непроведения расчетных операций через РРО с фискальным режимом работы к субъекту хозяйствования по решению соответствующих контролирующих органов применяют финансовые санкции в следующих размерах:

совершенное впервые — 100% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг);

за каждое последующее совершенное нарушение — 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг).

Напомним, как уже писал Фокус, налоговые проверки не касаются физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, а также предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024 года.