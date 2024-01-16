Налоговая оштрафовала ФЛП на 1,65 млрд гривен: за что штрафует и как избежать наказания

В Украине снова наказывают за невыполнение оплат через установленный у предпринимателя регистратор расчетных операций (РРО). Количество штрафов 2023 года оказалось втрое больше, чем за весь 2021-й. Фокус расспросил юриста о нормах законодательства, размере штрафов и методах выявления нарушителей.

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После принятия летом 2023 года законопроекта №8401 за неполный 2023 год Налоговая оштрафовала предпринимателей, которые нарушали нормы работы с регистраторами расчетных операций (П/РРО), на 1,65 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных "Опендатабот".

По данным статистики сервиса, количество "касс в смартфоне" увеличилось в 4 раза до 2021-го, зато традиционных РРО уменьшилось на 5%.

На более 50% указанной суммы — 988,15 млн гривен предпринимателей оштрафовали в августе 2023 года. Именно за этот месяц было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году — всего 1 640, но выписано наибольшее количество штрафов, а именно 3 336.

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"Штрафы для РРО действуют — предприниматели уходят в белую плоскость", — Даниил Гетманцев

В украинской компании по автоматизации заведений Poster объяснили такую ситуацию. Там отметили, что большинство предпринимателей до последнего было не готово к возвращению проверок.

"Многие предприниматели ждали до последнего, объясняя это тем, что не впервые мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября — в 1,5-2 раза от обычного. Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и сторонние интеграции, можно предположить, что где-то треть бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября", — цитирует "Опендатабот" CEO и совладельца Poster Родиона Ерошека.

В то же время, эксперт партнер адвокатского объединения "ЭВРИКА" Андрей Шабельников рассказал Фокусу, что обязанность использования РРО при осуществлении расчетных операций вступила в силу еще с 01 января 2022 года.

Количество касс в смартфоне в Украине увеличилось в 4 раза Фото: Pexels

Для кого использование РРО/ПРРО является обязательным

По словам Андрея Шабельникова, хотя предприниматели должны были использовать РРО при осуществлении расчетных еще с начала 2022-го, тех, кто этого не делал, не наказывали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Во время военного положения законом Украины от 15.03.2022 №2120-IХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" дополнен п. 12 разд.1995 №265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которым определено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований закона №265 не применяются, кроме санкций за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров", — пояснил специалист.

Следовательно, использование РРО/ПРРО сейчас является обязательным для:

ФЛП II — IV групп независимо от вида деятельности и объема дохода;

ФЛП на общей системе налогообложения.

Исключение составляют следующие ФЛП:

ФОПы І группы;

ФЛП, которые принимают оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking;

ФЛП II — IV групп, осуществляющие торговлю в селе при следующих условиях:

годовой объем дохода на одно структурное подразделение за год не превышает 1,0 млн грн,

торговля осуществляется не в одном торговом объекте с подакцизными товарами,

СХ не осуществляет дистанционную торговлю товарами,

ОМС не принято решение об обязательном применении РРО.

Если налоговая проверка обнаружит, что на предприятии нет установленного регистратора расчетных операций, то инспектор имеет право выписать штраф. Сумма такого штрафа, как пояснил Андрей Шабельников, составит 100% проданных (реализованных) без РРО товаров или услуг — если это первое выявление нарушения. При повторном выявлении нарушения предпринимателю придется уже заплатить 150% суммы, полученной за товары или услуги без использования РРО.

За невыполнение оплат через установленный у предпринимателя РРО будут наказывать Фото: pexels.com

Кого из предпринимателей будут проверять налоговики в 2024 году

В Украине в прошлом году вернули налоговые проверки. В частности, возобновляется проведение документальных ревизий:

на обращение налогоплательщика;

в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;

по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в частности постоянные представительства;

проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

в части контроля за трансфертным ценообразованием;

внеплановых проверок СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;

документальных проверок в случае прекращения деятельности.

Ранее Фокус писал, что предпринимателей в 2024 году ждет рост штрафов за неиспользование РРО.

Как сообщал Фокус, налоговые проверки не касаются физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, а также предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024 года.