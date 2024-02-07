В Украине отменят мораторий на таможенные проверки: когда контроль на границе усилится

По информации представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, мораторий на проведение таможней документальных проверок будет действовать только для тех налогоплательщиков, которые находятся на территориях, временно оккупированных РФ.

Следом за отменой моратория на налоговые проверки, в Украине могут возобновить документальные таможенные проверки. Ожидается, что это произойдет уже с 1 марта 2024 года по инициативе Кабинета министров. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 6 февраля, сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отметил он, принятие законопроекта об отмене моратория, касающегося таможенных проверок, является одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом (МВФ).

восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей;

восстановить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года;

предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона отправки (вручения) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.

При этом планируется, что будет действовать мораторий на проведение таможней документальных проверок для налогоплательщиков, которые находятся на территориях, временно оккупированных Россией или в зоне боевых действий. Кабмин также хочет урегулировать процедуру проверок, если плательщик изменил своего местонахождения.

Новый вид проверок на таможне

С 29 января на украинской границе в рамках пилотного проекта проводится пост-таможенный контроль, в рамках которого проверяется информация, указанная в таможенной декларации и поданных документах. Отмечается, что таможня может запросить документы, которые не подавались в таможенное оформление, но в них есть информация, с помощью которой можно проверить указанные в таможенной декларации данные.

Применяется такой вид проверок только к таможенным декларациям, оформление которых состоялось не позднее чем за 30 календарных дней до начала осуществления такого вида контроля.

Напомним, ранее в Таможенной службе объясняли, какие вещи можно ввозить украинцам, которые возвращаются домой из-за рубежа. Также 31 января СМИ сообщили, что Европейская комиссия (ЕК) официально предложила пролонгировать отмену таможенных пошлин на сельскохозяйственные товары из Украины до 2024 года.