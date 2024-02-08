Бизнес против принудительно доставлять работников в ТЦК, просит доработать проект №10449

В Европейской Бизнес Ассоциации считают, что без доработки закона последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть непоправимыми.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) не согласна с проектом закона о мобилизации, который депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении 7 февраля. Об этом говорится в сообщении, которое появилось на сайте Ассоциации.

Отмечается, в частности, что парламентарии не учли позицию бизнеса, к тому же документ является нарушающим Конституцию Украины. Законопроект, как считают в ЕБА, негативно повлияет на экономику страны.

Больше всего же бизнес беспокоят такие нормы законопроекта, как:

регистрация в электронном кабинете призывника не должна быть обязанностью, поскольку не все граждане Украины имеют технические средства и доступ к интернету;

днем вручения повестки, является не день ее получения, а день ее отправки (к примеру, в электронный кабинет призывника), то есть фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств;

вводится обязательный воинский учет граждан, постоянно проживающих за рубежом, без объяснения цели и механизмов реализации такого учета;

вводится обязанность уточнить в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации (то есть после 24 февраля 2022 года) свои учетные данные через центр предоставления административных услуг, или через электронный кабинет призывника;

вводится обязанность руководителей предприятий обеспечить доставку работников-военнообязанных в ТЦК для уточнения данных — поэтому вопрос у бизнеса, каким образом это должно быть сделано, ведь бизнес имеет полномочия к информированию, но не к принуждению;

вводятся дополнительные полномочия полиции, территориальных органов власти, в части мобилизации и проверки военно-учетных документов и т.д., что возложит на работников дополнительную нагрузку и несвойственные функции, а также будет иметь высокие коррупционные риски, в частности относительно давления на бизнес, и тому подобное.

В ЕБА отмечают, что бизнес сообщество предоставляло свои предложения, среди которых важнейшими являются:

разрешить на законодательном уровне бронировать работников на год, чтобы синхронизировать его с решением о критичности такого предприятия для национальной экономики;

военнообязанные должны получить разрешение разрешить обновление своих учетных данных после решения о бронировании без потери брони;

меры воздействия нужно переосмыслить, потому что сейчас, кажется, они будут иметь коррупционную и карательную составляющую, зато отсутствует мотивационная составляющая.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация выступает с инициативой о создании рабочей группы, которая доработает проект ко второму чтению. В составе группы должны быть и представители от бизнеса.

"В противном случае последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть непоправимыми и большим вопросом является, кто за них будет отвечать",- говорится в сообщении.

Законопроект о мобилизации: детали

Законопроект №10449 — второй вариант документа, в котором предлагается изменить ряд законов, по мобилизации и службы в ВСУ. Первый вариант был подан на рассмотрение парламента Кабмином в декабре 2023 года, но был отклонен в связи с большим количеством замечаний.

Новации, предложенные чиновниками и военными, коснутся возраста мобилизации, причин для получения отсрочки, срока службы во время войны, возможности демобилизации. Также планируется ввести электронные кабинеты военнообязанных и усилить ответственность за уклонение от получения повесток.

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.