На полмиллиона кубометров газа в сутки больше: в Украине заработали две новые скважины

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, увеличение украинской добычи очень важно для укрепления энергетической независимости.

25 января министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина, возможно, уже с 2024 года начнет самостоятельно обеспечивать потребности населения и промышленности в газе. И, похоже, наша страна постепенно приближается к выполнению этого плана. Так, компания "Укргаздобыча", которая является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз", отчиталась об открытии двух газовых скважин с начальной добычей в 550 тысяч кубометров "голубого топлива" в сутки. Об этом сообщает "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что газ будут добывать с новых месторождений.

"На этой неделе Укргаздобыча запустила две новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тысяч кубометров газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях", – говорится в заявлении.

В компании добавили, что в течение 2023 года "Укргаздобыче" запустила 86 новых скважин.

"В 2024 году мы продолжим эту тенденцию, ведь увеличение украинской добычи очень важно для укрепления энергетической независимости и устойчивости страны", сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Добыча газа в Украине: детали

В конце прошлого года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина, несмотря на войну, начала добывать больше природного газа. Благодаря этому наша страна впервые в истории решила не импортировать газ, чтобы запастись ресурсом на осенне-зимний период.

По данным "Нафтогаза", в течение 2023 года в Украине было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Самая мощная скважина запущена в апреле. Дебит этой скважины находится на уровне в 580 тысяч кубометров газа в сутки. Отмечалось, что это лучший результат годовой добычи из новых скважин с 2002 года.

Также напомним, что компания "Укрнафта" начала подготовительные работы на площадке новонаклонно-направленной скважины. Как рассказал директор компании Сергей Корецкий, добыча нефти здесь, как ожидается, составит 26,5 тонны в сутки.

"Бурение запланировано с целью разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и дальнейшей его эксплуатации", — заявил он.

Ранее Фокус рассказывал, сколько запасов газа осталось в украинских газохранилищах и хватит ли их до конца отопительного сезона.