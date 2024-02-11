Пенсии в Украине: у кого увеличатся выплаты с 1 марта, а кого весенняя индексация обойдет стороной

Как отметили в Минсоцполитики, главная цель масштабной индексации пенсий — защита украинских пенсионеров от негативного влияния инфляции.

С первого месяца весны в этом году многие украинские пенсионеры ожидают повышения размера выплат. Кого из пожилых граждан коснется весенняя индексация, рассказал сайт oboz.ua.

Как отмечает издание, пенсии с 1 марта 2024 года вырастут у тех украинцев, которые сейчас получают около 7692 гривны. Размер повышения составит 1000 гривен, при этом будет учитываться только основная выплата — без учета надбавок за возраст, стаж и других возможных причин.

С апреля 2024 года вырастут выплаты у тех пенсионеров, которые продолжают работать. Ведь именно во втором месяце весны запланировано увеличение минимальной зарплаты — до 8000 гривен. Это повлияет на средства тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые имеют достаточный стаж.

В целом масштабная индексация, по данным Министерства социальной политики, ожидается на уровне 13%. Ее главная цель — защита украинских пенсионеров от негативного влияния инфляции.

"Формула индексации работает не первый год, и она действительно неплохая: учитывается рост как зарплат, так и цен", — подчеркнул директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Фокусу.

Формула расчета величины индексации такова: 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022). Однако точный размер надбавки станет известен позже и будет зависеть от уровня зарплаты, которая учитывалась при расчете пенсии, а также трудового стажа конкретного пенсионера.

Кого индексация пенсий обойдет стороной

Мартовская индексация выплат не будет касаться пенсионеров, которые:

приобрели этот статус менее трех лет назад;

получают высокие пенсии;

получают пенсии ниже минимальных.

Пенсионеры, размер выплат которых не дотягивает до минимальных, имеют доплату от государства. После индексации сумма повышения просто заменит эту доплату, поэтому размер пенсии останется практически таким же.

Напомним также, что выплаты пенсий в Украине без физической проверки (идентификации), по информации Минсоцполитики, будут осуществляться только до 31 марта. Это правило распространяется на внутренне перемещенных граждан, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года.

Какие пенсии сейчас получают украинцы

По данным Пенсионного фонда, в Украине около 10,5 миллиона пенсионеров. Из них получают пенсию в размере:

до 3 тысяч гривен — около 3 миллионов;

менее 5 тысяч гривен — около 6,9 миллиона;

5-10 тысяч гривен — 2,44 миллиона;

более 10 тысяч гривен — 1,15 миллиона.

Средняя выплата равна 5385 грн. Кроме того, украинские пенсионеры получают следующие надбавки за возраст:

+ 300 гривен — гражданам 70-74 лет;

+ 456 гривен — 75-79 лет;

+ 570 гривен — старше 80 лет.

При этом указанные доплаты переводят на счет автоматически, по достижении определенного возраста, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины необходимости нет.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев не сможет получить пенсионные выплаты в 2024 году. Все потому, что с 1 января украинцам для выхода на пенсию нужно накопить минимум 31 год стажа. Также напомним, что в Украине могут не выплачивать зарплаты и пенсии бюджетникам на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада.