Фокус рассказывает, какие гранты от ЕС и США доступны для среднего и малого бизнеса, условия получения денежной помощи и дедлайны подачи заявок.

Украинские фермеры, аграрии, ФЛП в сфере IT и логистики могут получить международные гранты на развитие собственного дела, ведь возможности для безвозвратной помощи от иностранных организаций совершенствуются. Фокус исследовал интересные проекты и конкурсы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в материале "Украинцам предлагают миллионы. Как и сколько можно получить по грантовой программе".

Так, эксперты рассказали изданию, что в Украине расширили возможности для использования грантовых средств, уменьшили количество документов, которые необходимо предоставить банку для подтверждения расходов, к тому же отменили предельные суммы предоставления грантов в течение одного периода подачи заявлений.

Как отметил заместитель министра экономики Владимир Кузьо, после того, как Евросоюз предоставил Украине пакет помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, открывается 8 млрд евро дополнительного de-risking для всех международных организаций для реализации проектов в Украине.

Фермеры, ФОПы могут получить гранты от Агентства США по международному развитию USAID

Гранты для ФЛП от Евросоюза и США

Фермеры, логистические стартапы, представители мелкого, малого и среднего бизнеса могут получить гранты от Агентства США по международному развитию USAID, Европейского совета по инновациям European Innovation Council и других на сумму от 3 тысяч до 2 млн долларов на реализацию различных программ.

Фокус заинтересовали следующие конкурсы грантов.

USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" совместно с Минэкономики Украины

Грантовая программа для средних и крупных предприятий финансирует на общую сумму 15 млн долларов. Один бизнес сможет получить грант от 250 тысяч до 2 млн долларов.

В конкурсе могут принять участие предприятия с ориентировочным минимальным объемом годовых продаж на уровне 8 млн долларов в гривневом эквиваленте.

Обратите внимание, одним из критериев оценки концепций будет количество созданных рабочих мест.

Срок подачи концепций — не позднее 29 февраля 2024 года. Ожидается, что они будут воплощены в течение 12-24 месяцев.

Грант на 10 тысяч евро можно получить в сфере логистики и транспортных услуг Фото: pexels.com

Грант на 10 тысяч евро по программе EU4Business

100 грантов по 10 тыс. евро предоставляют ЕС и правительство Германии украинским микро-, малым и средним предприятиям с экспортной способностью и инновационным потенциалом. Средства выделяют для восстановления, развития и устойчивости.

Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, работающие в сферах переработки, креативных индустрий, логистики и транспорта и тому подобное.

Подать заявку на получение гранта можно до 11 февраля 2024 года.

EIT Urban Mobility для малых и средних предприятий

В рамках программы ЕС по расширению рынка малого и среднего бизнеса каждый получатель гранта получит 59 500 евро.

Грантами хотят поддержать МСП в установлении деловых и коммерческих отношений с поставщиками транспортных услуг, городами и городскими властями, которые обычно имеют высокие требования к закупкам и соответствию, что де-факто исключает МСП из числа тех, кто может предложить решения для вызовов в сфере городской мобильности.

Подать заявку на конкурс можно до 19 февраля 2024 года.

Гранты "Seeds of Bravery" для стартапов

Европейская Комиссия объявила, что проект Европейского инновационного совета (ЕИС), в рамках которого выделят 20 млн евро на поддержку украинского инновационного сообщества, будет реализовывать консорциум партнеров под названием Seeds of Bravery (UASEED). Одним из ключевых участников консорциума, который объединяет 22 участников, является Украинский фонд стартапов (USF).

Программа предоставляет 5 видов поддержки в таких областях, как "бизнес и инновационные услуги", "инновационное предпринимательство", "инкубаторы глубоких технологий", "восстановление Украины", "масштабирование и акселерация в сфере глубоких технологий".

Подать заявку можно до 23 марта 2024 года.

Напомним, Европейский совет поддержал план по программе Ukraine Facility о предоставлении Украине экономической помощи, размер которой составляет 50 млрд евро. Значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать его дефицит.