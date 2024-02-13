Впервые за пять лет: в "Нафтогазе" заявили о новом рекорде по добыче газа

Как сообщили в "Нафтогазе", рекордных показателей удалось достичь после ввода в эксплуатацию более 80 новых скважин

"Укргаздобыче", которая входит в структуру компаний "Группы Нафтогаз", удалось достичь наибольшей суточной добычи газа с декабря 2018 года. По итогам 8 февраля 2024-го, компания добыла 38,54 миллиона кубометров товарного ресурса. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как отмечается в сообщении, такого результата удалось добиться после ввода в эксплуатацию рекордного количества новых скважин. Среди них есть высокое количество высокодебитных, то есть в них добывают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.

"Только с начала 2024 года нам уже удалось запустить три высокодебитных скважины, которые вместе дают 800 000 кубометров газа в сутки", – сказал председатель правления Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Добыча газа в Украине

Как сообщали в "Нафтогазе", по итогам 2023 года в Украине было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Одна из самых мощных скважин заработала в нашей стране в апреле. Ее дебит составляет 580 тысяч кубометров газа в сутки. В компании отмечали, что это лучший результат годовой добычи из новых скважин с 2002 года. В целом за весь прошлый год в Украине ввели в эксплуатацию 86 новых скважин

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко недавно заявил, что Украина может вовсе отказаться от импорта газа. Так, по его словам, наша страна с 2015 года наращивала добычу газа, поэтому сейчас есть возможность использовать только свой ресурс и не зависеть от поставок из других стран.

"Мы близки к этому (не нуждаемся в импорте газа — ред). Реально выйти на нулевой газовый баланс в этом году", — сказал Герман Галущенко 25 января.

Он также рассказал, что население и промышленность резко снизили уровень потребления газа. Поэтому, откажемся мы от экспорта или нет будет зависеть от ситуации с экономикой и промышленностью.

Ранее стало известно, что Украина присоединилась к странам, которые планируют создать газовый коридор "Юг–Север", или "Вертикальный коридор. Также Фокус писал, сколько запасов газа осталось в украинских газохранилищах и хватит ли их до конца отопительного сезона