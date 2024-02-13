В Украине состоялась встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с командой Международного валютного фонда во главе с Умой Рамакришнан о проведении реформ и финансировании на 2024 год. Фокус узнал, какие задачи будут ставить партнеры перед украинской властью, когда согласуют выделение четвертого транша МВФ и о какой сумме кредита идет речь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с командой Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Умой Рамакришнан проведение реформ в Украине и финансирование на 2024 год и сообщил о положительном решении по Ukraine Facility на 50 млрд евро и поддержку стран G7.

"Отметил эффективность работы украинского зернового коридора и его положительное влияние на экономику. Очертили точки роста ВВП, среди которых развитие оборонно-промышленного комплекса. Имеем значительный потенциал", — написал Шмыгаль в Телеграмм-канале.

По его словам, всего за 2022-2023 годы фонд выделил стране более 7 млрд долларов, а в 2024 году ожидается от МВФ поступление кредита на сумму 5,4 млрд долларов.

Известно, что переговоры о выделении четвертого транша по кредиту от Фонда начнутся в конце этой недели. Между тем, команда МВФ уже встретилась с представителями Министерства экономики и обсудила выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике, а также использование рекомендаций международных партнеров для ускорения привлечения частных инвестиций в украинскую экономику. Об этом сообщили в Минэкономики.

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, одна из ключевых задач экономического блока правительства заключается в том, чтобы как можно скорее привлечь частные инвестиции для восстановления Украины.

МВФ остается постоянным кредитором Украины Фото: unsplash.com

"Сейчас у нас есть несколько программ, которые нужно согласовать между собой для их большей эффективности. Правительство разработало программу действий на этот год, которая включает в себя 11 ключевых приоритетных направлений развития экономики и определяются финальные условия четырехлетней программы Ukraine Facility от Евросоюза", — рассказала Свириденко.

Фокус спросил у экономиста, исполнительного директора CASE Ukraine Дмитрия Боярчука, рискует ли украинская власть не выполнить те задачи, которые будет ставить перед ней МВФ.

"По большому счету программа с МВФ — очень мягкая. Пока в США не сменилось руководство, не думаю, что с МВФ возникнут проблемы. Из тех структурных маяков, которые я вижу в Меморандуме, то шаги следующие: Национальная стратегия доходов до 2030 года, законодательное усиление автономии САП, дополнительные доходы бюджета 2024 году на 0,5% ВВП", — отметил Боярчук.

Однако относительно качества выполнения программы с МВФ со стороны Украины эксперт сомневается.

"Нацстратегию в ужасном виде, но приняли. То есть формально выполнили, хотя качество желает лучшего и ее нужно пересматривать. По САП я не слышал, чтобы был прогресс", — добавил он.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин уточняет: обычно все условия программ сотрудничества с МВФ сводятся к проведению структурных реформ. Непосредственно для Украины ключевым требованием фонда является построение надежных механизмов для преодоления системной коррупции.

Некоторые вопросы программы с МВФ связаны с банковским сектором, в частности МВФ смущает огромная доля государства в секторе

"Отдельно МВФ уделяет внимание состоянию украинской банковской системы. Сейчас доля государственных банков в общих чистых активах всех банков достигла примерно 55%. Данный показатель свидетельствует о высокой концентрации банковского рынка в государственной собственности, что в свою очередь ограничивает конкуренцию на данном рынке и создает определенные специфические риски для бюджета страны. В частности, сейчас актуален вопрос о необходимости докапитализации государственного "Укрэксимбанка", — объяснил Чурин.

По его словам, если Украина успешно пройдет третий пересмотр текущей программы финансирования от МВФ, тогда уже в конце марта или в начале апреля можно будет надеяться на получение четвертого транша от МВФ в сумме примерно 900 млн долларов.

Директор МВФ Кристалина Георгиева похвалила Украину Фото: Twitter

В то же время директор МВФ Кристалина Георгиева недавно даже похвалила Украину, заявив, что наше государство заслужило международную помощь.

"Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налогов на 36% ВВП. Я не знаю много стран, которые это делают даже без войны. Они снизили инфляцию с двузначного показателя 27% до 5%. Они восстановили перспективы экономического роста, он сейчас составляет 4,5%", — сказала Георгиева во время интервью CNBC.

Напомним, 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем обсудит с представителями власти третий пересмотр программы расширенного финансирования.

Ранее Фокус писал, что более $37 млрд внешнего финансирования нужно Украине на 2024 год для финансирования расходов государственного бюджета.