План РФ не сработал: почему Евросоюз переживет эту зиму без российского газа

Запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании по состоянию на 10 февраля превысили десятилетний сезонный средний показатель.

Несмотря на то, что Северо-Западная Европа прошла уже более половины отопительного сезона, в хранилищах все еще находится рекордный, как для февраля, объем газа. На фоне этого стоимость "голубого топлива" снижается. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, как свидетельствуют данные ассоциации, запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании по состоянию на 10 февраля превысили десятилетний сезонный средний показатель. В результате хранилища по-прежнему были заполнены на 67%, тогда как десятилетний средний показатель составляет 49%.

При этом, как отмечается, сезонные излишки хранилищ газа, скорее всего, продолжат увеличиваться. В Европе может возникнуть ситуация, что в конце зимы заполненность хранилищ будет на уровне почти 60%.

Как пишут журналисты, мартовские фьючерсы на газ на хабе ТТF в Нидерландах снизились до 25,4 евро за МВт-ч (285 долларов за тысячу кубометров). В октябре цены были примерно в два раза выше (около 50 евро за МВт-ч).

В то же время Европа продолжает потреблять меньше газа, при этом потребление снижается не только среди домохозяйств, но и со стороны промышленности. Причина: этой зимой температура каждый месяц была выше средней, но особенно в октябре (на 2,5 градуса) выше нормы и декабре (на +2,8 градуса).

По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура останется выше нормы в Европейском Союзе и Великобритании до конца февраля.

Напомним, что фьючерсы на "голубое топливо" в США в первые дни января 2024 года рухнули почти на 35%, а фьючерсы в Европе упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев — 340 долларов за тысячу кубометров. Поспособствовала этому аномально теплая погода. Отметим также, что в Украине по итогам 2023 года было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.

Также напомним, Фокус ранее уже писал о том, сколько сейчас газа сосредоточено в подземных хранилищах Украины.