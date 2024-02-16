Украинцам выплатят до 3 тысяч гривен помощи: кто может получить и что для этого нужно

Проект, которые собирает деньги от меценатов со всего мира, выплатит украинцам от 300 гривен до 3 тысячи гривен финансовой помощи.

Различные благотворительные организации продолжают оказывать финансовую поддержку пострадавшим от полномасштабного вторжения российской армии. Так, новую денежную помощь гражданам нашей страны выплатить проект Direct Help. Деньги предоставят социально уязвимым слоям населения, сказано на сайте организации.

Проект Direct Help: что известно об организации

На этой платформе собирают деньги от меценатов со всего мира, если они хотят присоединиться к деятельности проект и помочь нуждающимся людям, в том числе и украинцам. Взносы можно делать только добровольно, поэтому размер будущих выплат населению разный. Так, претендентам выплачивают, в основном, от 300 гривен до 3 тысячи гривен. Все зависит от индивидуальной ситуации.

Финансовая помощь украинцам

На денежные выплаты от Direct Help могут рассчитывать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

украинцы с поврежденным или разрушенным жильем;

Подать заявку на получение финансовой помощи можно по ссылке. В заявке нужно указать:

персональную информацию;

контактные данные;

обстоятельства своей жизни;

подтверждение затруднительного положения из-за военных действий;

актуальные потребности, на которые необходимы денежные средства.

Выплаты от ООН в 2024 году: кто получит повышенную социальную помощь

Доплаты украинцам в течение года будет предоставлять Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП) ООН. По данным Минсоца, доплаты предназначены лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Денежные выплаты им будут предоставляться, если:

они получают менее 3,250 гривны социальных выплат от государства;

они не пользуются помощью от других международных организаций;

они не получают выплаты как внутренне перемещенные лица (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции).

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики рассказали, как Кабмин планирует обеспечивать соцпомощью в 2024 году. Также напомним, что украинскому правительству уже пришлось сократить плановые расходы из государственного бюджета, на фоне отсутствия финансовой поддержки от стран Запада.