Нанесен серьезный ущерб: в РФ проблемы с переработкой нефти из-за украинских дронов, — СМИ

В феврале среднесуточные объемы переработки нефти в России снизились до 5,21 миллиона баррелей — это самый низкий показатель с начала октября.

В России наблюдаются проблемы с переработкой нефти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны не могут восстановить мощность после атак украинских беспилотников. Как сообщает агентство Bloomberg, за последнюю неделю переработка упала до самого низкого с октября 2023 года уровня.

Падение объемов переработки достигло почти 380 тысяч баррелей в день по сравнению с декабря — последним месяцем перед тем, как Украина начала атаки по российским НПЗ.

Как пишут журналисты, в феврале среднесуточные объемы переработки нефти в России снизились до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал журналистам, что на второй неделе февраля нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали 5,16 миллиона баррелей нефти в день. Это на 94 тысячи баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе, подсчитали журналисты.

Отмечается, что с начала 2024 года Вооруженным силам Украины удалось повредить шесть нефтеперерабатывающих заводов в РФ, что в целом составляет около 18% всей перерабатывающей мощности России.

Удары по НПЗ в РФ: детали

Фокус уже писал, как украинские беспилотники атакуют заводы в разных регионах России, чтобы сократить нефтегазовый потенциал РФ.

Например, в ночь на 21 января пылало на нефтяном терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге неподалеку от Санкт-Петербурга. Зафиксировано минимум два взрыва: российские пожарные потратили около суток, чтобы потушить пламя. Именно в момент атаки загружались восемь грузовых кораблей, которые должны были везти на продажу российские нефтепродукты или сырую нефть.

24 января произошло нападение на нефтебазу в Туапсе. В итоге завод по переработке конденсата ПАО "Новатек" на Балтийском побережье и Туапсинский НПЗ ПАО "Роснефть" были вынуждены остановить первичную переработку нефти в последнюю неделю января.

9 января было шумно на нефтеперерабатывающем заводе в Орле. По предварительным данным, атаку совершили подразделения ГУР Минобороны, использовав БПЛА украинской разработки.

В целом, как подсчитал портал "Слово и дело", украинская армия сентября 2023 года по середину февраля 2024 года нанесла 18 ударов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Самыми успешными были два месяца

декабрь 2023 года — были атакованы четыре цели;

январь 2024 года — были атакованы шесть целей.

Важно Атакованный хуситами танкер перевозил российскую нефть

Ранее стало известно, что Россия продолжает зарабатывать на экспорте сырой нефти, поскольку сырье активно покупает Индия.