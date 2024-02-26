Зарплаты и пенсии в Украине: будут ли задержки с выплатами в 2024 году

По словам министра финансов Сергея Марченко, обеспечивать своевременную выплату зарплат и пенсий гражданам Украина сможет до конца первого полугодия 2024 года.

Еще в конце 2023 года в правительстве предупреждали, о возможном прекращении выплат пенсий и зарплат на фоне отсутствия внешнего финансирования. Однако по состоянию на февраль 2024 года все социальные выплаты украинцам начисляют вовремя и в полном объеме, но ситуация может измениться во втором полугодии. Об этом в эфире телемарафона сказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в правительстве уже сейчас думают, как профинансировать бюджетный дефицит. Но пока что эта проблема не касается рядовых украинцев, в том числе и те, кто получает зарплату из бюджета.

"Определенная нехватка средств ощущается уже сейчас, но ее пока не чувствуют граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности", — объяснил он.

Однако Марченко отметил, что для Украины очень важно получить финансовую помощь от партнеров, в противном случае — бюджетные проблемы станут ощутимыми уже для всех. Выплачивать зарплаты и покрывать социальные расходы из государственного бюджета правительство сможет до конца первого полугодия. Здесь помогут средства от ЕС, которые правительство должно получить в марте.

"Я думаю, что безболезненно мы можем пройти первое полугодие, потому что видим, что есть уже четкие расчеты на европейскую помощь. Также мы сделали все необходимое для того, чтобы получить помощь от Всемирного банка. То есть эти средства позволят нам продержаться", — рассказал Сергей Марченко.

Министр прогнозирует, что в случае отсутствия финансовой поддержки, прежде всего от США, тяжелым для украинцев будет второе полугодие. В этот период и могут возникнуть задержки с зарплатами, несвоевременная выплата пенсий и соцвыплат.

Напомним, в начале февраля 2024 года Европейский совет поддержал план по так называемой программе Ukraine Facility по предоставлению Украине экономической помощи, размер которой составляет 50 миллиардов евро. Реализация средств будет происходить по трем компонентам, объяснила ранее министр экономики Юлия Свириденко. Например

прямая поддержка бюджета — 39 миллиардов евро;

евро; специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах — 8 миллиардов евро;

евро; техническая поддержка и покрытие процентов по кредитам в рамках программы — 3 миллиарда евро.

Отметим также, что на фоне отсутствия внешней помощи, украинское правительство уже запустило "план Б". Так, Минфин работает над тем, чтобы максимально приближать авансовую уплату дивидендов, увеличить объем заимствований и реализовать другие мероприятия на январь-февраль.