Переселенцам будут ежемесячно выплачивать по 3,6 тысячи гривен: как получить помощь от ООН

Выплачивать финансовую помощь будут переселенцам, которые выехали со своих родных мест после 24 февраля 2022 года, и тем, кто уже вернулся в места постоянного проживания.

Благотворительный фонд Благотворительный фонд "Право на защиту" возобновил прием заявок на получение финансовой помощи от Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Так, в 2024 году некоторым украинским семьям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого члена. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Известно, что выплата средств от УВКБ ООН будет происходить в течение трех месяцев.

Кому выплатят денежную помощь

Помощь в размере 3,6 тысячи гривен предоставляется украинцам, ежемесячный доход которых составляет 5,4 тысячи гривен, и которые ранее не получали выплаты от благотворительных организаций.

Выплаты доступны переселенцам, которые выехали со своих родных мест после 24 февраля 2022 года, и тем, кто уже вернулся в места постоянного проживания. Также заявители должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

родители–одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Как зарегистрироваться

Для этого нужно посетить пункты регистрации в Полтавской области. Они будут работать 29 февраля и 7 марта с 10:00 до 16:00 по адресу:

в пгт. Большая Багачка, ул. Шевченко, 73.

Для того чтобы пройти регистрацию, претенденты должны предъявить следующие документы:

ИНН;

документ для удостоверения личности;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.

"Для подачи заявки понадобится присутствие всех членов семьи. Для семей с маломобильными лицами, разрешается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Украине хотят расширить перечень граждан, которым доступна компенсация за помощь с жильем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Предполагается, что выплаты будут получать некоммерческие общественные объединения и благотворительные организации. Также Фокус писал, кому из переселенцев государство не будет предоставлять выплаты на проживание в 2024 году.