В ЕС будет больше украинского тока: какие изменения произойдут весной

С 1 марта 2024 года Украина сможет поставлять в Европу 550 МВт электроэнергии в час, вместо 400 МВт, как происходит сейчас.

Операторы европейской энергосистемы ENTSO-E разрешили увеличить пропускную способность импорта электроэнергии из Украины. Об этом сообщил 26 февраля на своей странице в социальной сети Facebook глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как объяснил Кудрицкий, с 1 марта экспортная способность межгосударственных интерконнекторов из Украины в Европейский Союз будет составлять 550 МВт каждый час, вместо нынешних 400 МВт.

"Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции", — написал он.

По его словам, с середины февраля Украина постепенно наращивает темпы экспорта электроэнергии, при этом объемы импорта тока снижаются.

"Позитивное решение ENTSO-E сегодня также свидетельствует о том, что мы продолжаем совершенствовать нашу энергосистему: выполняем технические условия европейских коллег для того, чтобы подготовить нашу энергетическую инфраструктуру к увеличенным объемам экспорта", — добавил Владимир Кудрицкий.

Энергетика Украины

С февраля 2024 года, по данным аналитиков Центра экономической стратегии, украинскую электроэнергию покупают четыре европейские страны, а именно:

Молдова;

Польша;

Румыния;

Словакия.

Отмечается, что энергетическая система Украины работает стабильно, а если возникают перебои, то их удается быстро устранить.

Примечательно и то, что Украина возобновила экспорт электроэнергии на два месяца раньше, чем в 2023 году, когда энергетика подверглась массированным ракетным ударам осенью 2022 года и зимой 2023-го.

Зима без блэкаутов: как удалось сбалансировать работу энергосистемы во время войны

В конце января представитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что избежать блэкаутов удалось благодаря удачной диспетчеризации энергосистемы со стороны "Укрэнерго". Помогла и аварийная помощь, которую Украине предоставляла Румыния, Словакия, Польша, Молдова.

Кроме того, шел законтрактованный коммерческий импорт электроэнергии из европейских стран. Сбалансировать ситуацию удалось и благодаря гидроэнергетикам.

Также ранее Фокус писал, почему некоторым украинцам могут отключить свет и как этого избежать.