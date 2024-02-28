Тарифы на коммуналку с 1 марта: подорожают ли для украинцев газ, вода и отопление

В марте некоторым потребителям придется оплачивать новую услугу. Фокус детально объясняет, ждать ли украинцам изменения в тарифах на отопление, газ и горячую воду в следующем месяце.

На период военного положения в Украине действует мораторий на некоторые коммунальные тарифы. Однако запрет на пересмотр тарифов не распространяется сразу на несколько коммунальных услуг. Поэтому Фокус рассказывает, что будет с ценами на воду, газ и отопление с 1 марта 2024 года.

Тарифы на отопление и горячую воду с 1 марта

В платежках за горячую воду с 1 марта 2024 никаких изменений не будет. Кабмин Украины закрепил стоимость природного газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года, то есть тарифы для потребителей останутся на прежнем уровне. Так, производители тепла для населения будут продолжать платить 7 420 гривен за тысячу кубометров газа (с НДС), а производители тепла для бюджетных учреждений —16 390 гривен.

Что будет с тарифами на холодную воду с 1 марта

В Украине есть два вида тарифов: на водоснабжение и водоотведение, которые устанавливаются отдельно. Окончательная цена зависит от решений местных властей. Так, например в Запорожье действуют самые высокие тарифы — 25 гривен за кубометр для водоснабжения и 40,51 гривна за кубометр для водоотведения. В то же время жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой областей и некоторых других регионов тратят чуть меньше 30 гривен за кубический метр воды.

При этом разговоры о том, что тарифы на воду для бытовых потребителей возникают уже давно. Еще в конце 2023 года президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий в интервью "Укринформу" объяснил, что цена на воду для населения была усnановлена в 2021 году на 2022 год. Но в 2023-м увеличились отдельные составляющие тарифа:

стоимость электроэнергии;

стоимость материалов, оборудования для ремонта

стоимость реагентов.

В целом цены повысились в 1,5-3 раза. Кроме того, в 2021 году тариф установили без учета заработной платы.

По словам Новицкого, тарифы на воду планировали пересмотреть летом 2023 года, а средний рост тарифа, должен был составить почти 30%. В денежном эквиваленте это составило бы на 60 грн больше, чем сейчас, на семью из трех человек. Однако планируемое повышение тарифов было раскритиковано президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о возможном повышении стоимости услуг по водоснабжению и водоотводу было отозвано.

Однако 5 февраля 2024 года на сайте НКРЭКУ появились новые данные об изменениях в тарифах на воду. Например, киевлянам цены на воду с1 апреля могут повысить более чем на 34%, а с июля стоимость увеличится еще на 15%. Но окончательного решения пока нет.

Тарифы на газ в Украине: что изменится

С 1 марта цена газа для бытовых потребителей, которые являются клиентами компании "Нафтогаз", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики, как правило, устанавливают цены на газ в пределах от 7,7 гривны за кубометр до 9,9 гривны.

Так, например, в феврале самые дорогие тарифы на газ установили две компании: ТОВ "Аскания Энерджи" и ТОВ "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз". Клиенты компаний платили за газ в последний месяц зимы 9,95 гривны за кубометр и 9,99 гривны за кубометр соответственно.

Тарифы на газ от поставщиков в феврале 2024 года Фото: ГазПравда

Также в марте некоторым потребителям придется платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. В Киевской области, к примеру, средний платеж с квартиры за эту услугу составит 320 гривен. Однако в каждом доме эта плата индивидуальна и зависит от количества квартир и технических особенностей сетей.

Напомним, ранее Фокус объяснял, как украинским потребителям правильно передавать показания счетчиков. Тем временем в правительстве собираются пересмотреть принцип назначения субсидий. Ожидается, что изменения произойдут уже в 2024 году.