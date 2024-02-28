Выплаты пересчитают каждому: что будет с пенсиями украинцев с 1 марта

Как пояснила госпожа министр социальной политики Оксана Жолнович, размер средней пенсии после мартовской индексации вырастет до 5 717 гривен.

Уже вскоре в Украине проведут очередную индексацию пенсий. Так, с 1 марта выплаты должны повыситься у всех пенсионеров, поскольку в государственном бюджете предусмотрели на это соответствующие средства. Фокус объясняет, как изменятся пенсионные выплаты украинцев в первый день весны.

Что будет с пенсиями украинцев с 1 марта

Как пояснила в эфире телемарафона госпожа министр социальной политики Оксана Жолнович, в этом году пенсии граждан проиндексируют на 8%, поэтому каждая пенсия, в среднем, вырастет на 322 гривны. Размер средней пенсии после индексации составит 5 717 гривен, в то же время минимальная пенсия увеличится на 364 гривны.

"Мы сформировали индексацию таким образом, чтобы увеличивать наименьшие пенсии на максимальный процент, учитывая, что этим людям сложнее всего. такая пенсия составит 2 725 гривен. А самая большая пенсия вырастет почти на три тысячи гривен и составит 23 610 гривен", — рассказала чиновница.

Кто будет получать повышенные пенсии с 1 марта

Заместитель председателя Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирина Ковпашко 27 февраля рассказала, что для индексации пенсий в этом году создали новый механизм, благодаря которому государство проиндексирует уже назначенные пенсии.

"Мы их называем страховыми. И индексации будут подлежать все пенсии, назначенные по 31 декабря 2023 года. То есть все, что назначены в прошлом году", — пояснила она.

Ожидается, что с 1 марта выплаты вырастут практически у всех пенсионеров. Недавно глава украинского правительства Денис Шмыгаль говорил, пенсии пересчитают для более 10 миллионов украинцев.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", — отметил премьер-министр.

Минимальная пенсия с 1 марта 2024 года

Вместе с ежегодной индексацией в марте 2024 года состоится перерасчет пенсий в связи с ростом прожиточного минимума. Как пояснили в пресс-службе ПФУ, в соответствии с пунктом 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", с 1 марта вместе с ежегодной индексацией пенсий состоится перерасчет:

пенсий;

надбавок;

повышений;

других доплат к пенсии.

Перерасчет будут осуществлять, учитывая размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

Поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос с 2 093 гривен до 2 361 гривни, увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума.

"Перерасчет пенсий будет проведен без дополнительных обращений пенсионеров", — отметили в пресс-службе ПФУ.

Ожидается, что минимальные пенсии вырастут так:

получателям минимальной пенсионной выплаты в размере (пенсионеры с малым страховым стажем) будут платить 2 720 гривен (до индексации получали 2 520 гривен);

пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — 2 980 гривен (было 2 760 гривен);

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин, 40% от минимальной заработной платы по состоянию на 1 марта 2023 года — 3 370 гривен (было с 3 120 гривен);

пенсионерам в возрасте более 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — 3 240 гривен (было три тысячи гривен).

К слову, ранее в правительстве определились с минимальным и максимальным размером повышения пенсий с 1 марта. Известно, что максимально выплаты вырастут на 1 577 гривен. Между тем средства на пенсионные выплаты правительство планирует брать из поступлений от иностранных партнеров.