Зарплаты больше, безработицы меньше: как изменится рынок труда в Украине в 2024 году

В Национальном банке Украины прогнозируют, что реальные зарплаты в Украине будут увеличиваться, поскольку среди работодателей будет возрастать конкуренция за квалифицированных работников.

Экономическая активность в Украине продолжает увеличиваться даже на фоне войны, а бизнес все чаще подыскивает новых работников. На рынке труда появляется все больше вакансий, более того — некоторые компании планируют расширить кадровый штат в ближайшем будущем. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Ситуация на рынке труда: работодателям сложно найти квалифицированные кадры

Такая ситуация возникала и до полномасштабной войны с Россией, но сейчас проблемы усугубились на фоне мобилизации и оттока граждан за границу из-за боевых действий. Поэтому работодатели часто соглашаются нанять на работу сотрудника без определенных навыков и обучить его с нуля. Как итог — безработица сокращается, но очень медленно.

Конкуренция и повышения зарплат

Рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает работодателей повышать зарплаты. На многих предприятиях, как отмечают в Нацбанке,п происходит не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное — то есть выше уровня инфляции.

В НБУ говорят, что 2023 году реальные зарплаты в Украине, в среднем, выросли на 3,5%. При этом тенденция к сокращению безработицы и увеличению зарплат сохранится и в дальнейшем. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться, особенно если улучшится ситуация с безопасностью.

"Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за защитников, которые вернутся с фронта, так и за мигрантов. Эта конкуренция, со своей стороны, и в дальнейшем будет стимулировать рост реальных зарплат", — добавили в Нацбанке.

В каких городах украинцам платят высокие зарплаты

Фокус уже писал, что с началом 2024 года во многих крупных украинских городах работодатели начали платить больше своим сотрудникам. Самые заметные изменения произошли в Херсоне, где выплаты увеличились на 1,5 тысячи гривен, по сравнению с 2023 годом. В начале 2024 года средние зарплаты в городе составляют 22,5 тысячи гривен.

Увеличивались зарплаты также и в других украинских городах. Например:

в Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17,3 тысячи гривен;

в Виннице — 17 тысяч гривен;

в Луцке — 16,5 тысячи гривен.

Напомним, недавно в Кабмине Украины объяснили, какие профессии будут актуальными через пять лет. Отметим также, что экономист Михаил Кухар считает, что уже во втором квартале 2024 года зарплаты достигнут довоенного среднего уровня в 600 долларов.