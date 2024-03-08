Перевод заблокирован: украинцам объяснили, кому будет сложно пополнять банковские карты

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева меры, предложенные Нацбанком, не затронут 99% безналичных операций, которые ежедневно совершаются каждым украинцем.

Национальный банк Украины (НБУ) собирается реализовать идею об ограничении карточных переводов. Нововведения коснутся незначительного количества операций, сказал 8 марта в интервью агентству "Укринформ" председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что без ограничений будут происходить 99% безналичных операций, которые ежедневно совершаются каждым гражданином в Украине.

"Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц", — сказал он.

Гетманцев отметил, что большинство финансовых операций украинцев являются типичными, но есть и такие, когда какому-то пенсионеру сто незнакомых людей зачисляют деньги на банковскую карточку.

"На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку будто "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перебрасывает эти средства преступнику. Это я как пример привел, варианты схем могут быть разные",

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, именно с такими аномальными операциями и хочет бороться НБУ.

"Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна", — подчеркнул Гетманцев.

Отметим, что сейчас в Украине официально не определен лимит на переводы с карты одного гражданина на карту другого. Тем не менее банкам разрешено устанавливать такие лимиты. Эта возможность регулируется, например, законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Напомним, в начале 2024 года в правительстве назвали неправдивой информацию о том, что в Украине появится налог в размере 18% за переводы на банковскую карту физлица. Тем временем в Нацбанке также предложили изменить правила для хранения и раскрытия банковской тайны.