Оформление субсидий в Украине упростили: в ПФУ объяснили важные нюансы

Как отметили в Пенсионном фонде, сейчас украинцы могут оформлять субсидию в бумажной и электронной форме с минимальным количеством документов.

В Украине гражданам, которые хотят получать жилищные субсидии, с марта могут подавать упрощенное заявление на оформление помощи на портале "Дія". Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как происходит процедура.

Оформление жилищной субсидии: как все происходит в 2024 году

Отмечается, что отныне подать заявление на субсидию по упрощенной системе можно:

в бумажной форме — через сервисный центр Фонда или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или по почте;

— через сервисный центр Фонда или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или по почте; в электронной форме - на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Какую информацию нужно указывать в заявлении

фамилию, имя и отчество;

серию и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства;

адрес;

счет в банке (в формате ІВАN), куда будут начислять деньги.

Кто из украинцев может получить субсидию в 2024 году

По информации Минсоцполитики, такая возможность есть у тех семей, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Получить субсидию также можно на основании имущественного положения домохозяйства. По состоянию на сейчас обязательный процент платежа рассчитывают индивидуально для каждой семьи по специальной формуле. Сам процент платежа зависит исключительно от доходов семьи, а определяется он так:

государство определяет среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи домохозяйства, а затем среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (в 2024 году — 2 920 гривен);

полученную цифру делят на 2 и умножают на 15%, и определяют процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, что в Минсоце планируют кардинально изменить принцип назначения гражданам жилищных субсидий. Изменения касаются, в частности, домохозяйств, которые имеют задолженность за коммунальные услуги. Также недавно Фокус писал, кто из украинцев может остаться без государственной помощи на оплату коммунальных в 2024 году.