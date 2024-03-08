"Щедро раздавались во все времена": в правительстве предупредили об отмене некоторых льгот

О такой возможности, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, правительство и Международный фонд договорились еще в конце 2023 года.

Если Украина не получит финансовую поддержку от США, тогда украинскому правительству придется отменить некоторые налоговые льготы для того, чтобы госбюджет получил дополнительные доходы. Об этом 8 марта сказал в интервью агентству "Укринформ" председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я бы не хотел сейчас публично говорить даже о вероятности неполучения помощи от США. Верю, что в конце концов американским конгрессменам удастся договориться и в 2024 году Украина будет иметь поддержку, без которой нам будет сложно противостоять врагу", — подчеркнул он.

Он пояснил, что когда Украина и Международный валютный Фонд (МВФ) в декабре 2023 года договаривались о дальнейшем сотрудничестве, правительство пообещало, что подготовит оценку эффективности налоговых льгот. Выполнить эту задачу государство должно до конца июля 2024-го.

"Для нас важно провести комплексный аудит льгот, которые довольно щедро раздавались во все времена, а сокращать их мы начали только с 2019 года. Разобраться, насколько оставшиеся льготы эффективны и справедливы сейчас, какой дают общий экономический эффект — или наоборот не дают, а только образуют дыры в бюджете, — давно пора", — заявил политик.

По его словам, после этого будут решать относительно существования некоторых льгот.

"Я, например, считаю, что нужно отказываться от льгот предприятиям Всеукраинской организации инвалидов, которые до сих пор получают возмещение по НДС, уплачивая этот налог по нулевой ставке . Такая льгота абсолютно неоправданна. Потому что высвобожденный ресурс идет не на поддержку лиц с инвалидностью, а на финансирование нескольких семей, которые монополизировали эту сферу в Украине", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он также сказал, что есть определенный потенциал в отмене некоторых льгот.

"Если говорить о сбережениях, то у нас есть определенный потенциал в отмене некоторых льгот", — сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, что в августе 2023 года в Украине отказались от льготной системы налогообложения, по которой бизнесу во время войны разрешалось платить только 2% от дохода вместо 5%.

Тем временем в Украине планируют ввести военный сбор для частных предпринимателей. Его размер составит 1,5% минимальной зарплаты для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы.