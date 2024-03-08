Украинским пенсионерам выплачивают надбавку от ООН: кто получает помощь

Дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году продолжают получать пенсионеры, которые имеют пенсию до 3 250 гривен.

Некоторые украинские граждане с начала полномасштабного вторжения России получают финансовую поддержку от различных благотворительных и правительственных организаций. На дополнительные выплаты могут рассчитывать и пенсионеры с низкими выплатами, которым еще с лета 2023 года денежную помощь оказывают в рамках Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН). Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в 2024 году деньги пенсионерам будут доплачивать в девяти регионах.

Выплаты от ВПП ООН: что известно

Отмечается, что денежную поддержку могут рассчитывать получатели пенсий, в том числе и внутренне перемещенных лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, которые есть в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. Также выплаты предоставляются:

пенсионерам, которые получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Сколько будут доплачивать пенсионерам в 2024 году

Так, если пенсионер получает 2,4 тысячи гривен, ему доплатят 850 гривен, а если пенсия составляет 3 тысячи гривен, то сумма доплаты составит 250 гривен. В 2024 году, как отмечают в ПФУ, выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН будет поступать пенсионерам, которые проживают:

в Днепропетровской области;

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Луганской области;

в Николаевской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Херсонской области;

в Черниговской области.

Выплата дополнительной денежной помощи происходит:

для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств — на их банковские счета;

для пенсионеров, которые получают пенсию на "Укрпочте" — с января 2024 года путем выплаты через отделения почтового оператора.

Дополнительные выплаты для украинцев с инвалидностью

В то же время сейчас ВПП ООН реализует в Украине второй этап программы помощи украинцам. Так, дополнительные начисления поступают лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а именно:

те, кто не получает помощь от других международных организаций;

те, кто не получает выплаты как внутренне перемещенное лицо (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции)

те, кто получает менее 3 250 гривен социальных выплат от государства.

Ранее стало известно, что в Киеве начали выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным гражданам. Также в Министерстве социальной политики рассказали о предстоящей пенсионной реформе в Украине. По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, для внедрения новой пенсионной системы Украина использует опыт ряда европейских стран.