Когда для украинцев подорожает газ: в "Нафтогазе" объяснили, к чему готовиться

Как пояснили в "Нафтогазе", сейчас тарифы на газ являются фиксированными для всех бытовых потребителей в Украине.

Тарифы на газ в Украине остаются на уровне 2022 года, поскольку Верховная Рада приняла закон о регулировании цен на "голубое топливо" и запретила менять цены. Однако в 2024 году все чаще появляется информация о том, что некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги все же пересмотрят. Ожидать ли изменений с ценами на газ рассказали в компании "Нафтогаз" в ответ на информационный запрос издания "Коммерсант".

Цены на газ: что изменится в 2024 году

В пресс-службе компании объяснили, что пока не планируют вводить изменения и устанавливать новые тарифы для бытовых потребителей.

"В течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиками и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", — пояснили в "Нафтогазе".

Заметим, что большинство бытовых потребителей в Украине обслуживает именно "Нафтогаз". Клиенты компании платят за "голубое топливо" по 7,96 гривны/кубометр. Остальные поставщики предлагают различные тарифы: от 7,7 гривны за кубометр до 9,90 гривны.

Как менялись цены на жилищно-коммунальные услуги для украинцев

За год (с февраля 2024-го до февраля 2023-го) коммунальные тарифы выросли на 12,7%. Об этом писал Фокус в своей статье: Вода, электроэнергия, газ: как подорожает коммуналка после завершения отопительного сезона.

Как свидетельствуют данные Госстата, за 12 месяцев украинцы на 4,5% больше платят за вывоз мусора, так же выросла стоимость услуг по управлению многоквартирными домами. Между тем стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3%.

Больше всего же для бытовых потребителей подорожала электроэнергия: сразу на 69,7%. Причина: повышение тарифа в июне 2023 года. Если раньше в случае потребления до 150 кВт-ч в месяц тариф составлял 1,44 грн, а при большем использовании — 1,68 грн, то с 1 июня 2023-го граждане платят 2,64 грн за 1 кВт-ч. Новый тариф не зависит от объема потребления.

Напомним, некоторые украинцы могут получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее Фокус подробно рассказывал, как получить льготы от государства. Тем временем для украинцев планируют установить новые тарифы на водоснабжение. Так, в апреле цены вырастут более чем на 12%, а к июлю рост составит 14%.