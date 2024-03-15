Reserved, Cropp, House, и Sinsay: польская компания LPP подделала документы о выходе из РФ

Бывший менеджер LPP охарактеризовал генерального директора и основателя компании Марек Пехоцкого как человека, которому "плевать на какую-то войну между Россией и Украиной".

Польский ритейлер одежды LPP, который включает такие бренды как Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay совершил фиктивную "продажу активов", чтобы продолжать зарабатывать деньги в Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Hindenburg Research от 15 марта.

Сообщается, что LPP претендует на звание крупнейшей модной компании в Центральной и Восточной Европе и имеет оборот 8,4 миллиарда долларов.

До полномасштабной войны Россия была крупнейшим международным рынком компании, принося примерно 19,2% выручки. Однако 28 апреля 2022 года LPP сообщила о намерении продать свои российские активы, а уже 19 мая 2022 года, компания объявила о завершении переговоров с неназванным покупателем.

Как отмечают авторы расследования, в компании заявили, что из-за ухода с РФ потеряли около 20% доходов. При этом общая выручка LPP в 2022/23 финансовом году выросла на 13%.

"Мы считаем, что LPP смогла показать такие выдающиеся результаты, поскольку продажа ею российского бизнеса была полной фикцией", — говорится в отчете.

Авторы расследования указали на то, что LPP заявила о продаже своих российских активов "китайскому консорциуму" в рамках сделки стоимостью около 382 миллионов долларов. Однако, по данным Hindenburg Research, покупателем стала подставная компания в Дубае "Far East Services", которая была зарегистрирована всего за день до того, как польский ритейлер сообщил о заключении сделки о продаже.

По словам бывшего сотрудника LPP, соглашение было "фасадом, скрывающим правду о непродаже российских активов". Он подчеркнул, что все операции в РФ по-прежнему "напрямую контролируются штаб-квартирой и советом директоров LPP".

Бывший менеджер LPP также охарактеризовал генерального директора и основателя компании Марек Пехоцкого как человека, которому "плевать на какую-то войну между Россией и Украиной".

В Hindenburg Research также заявили, что декабре 2023 года направили в магазины в Москве и Санкт-Петербурге тайных покупателей, которые подтвердили, что там продаются вещи, идентичные по дизайну новым коллекциям из онлайн-каталогов LPP в Польше, а российские внутренние коды товаров точно совпадают с кодами продукции в польском каталоге LPP.

Кроме того, сообщается, что LPP пыталась скрыть экспорт одежды в РФ при помощи двух подставных компаний – сингапурской Asia Fashion Import Export и турецкой Fashion Group Tekstil. Расследователи также полагают, что LPP использует Казахстан в качестве бэкдора для поставок товаров в российские магазины.

"В целом мы считаем, что LPP разработала тщательно продуманную фиктивную "продажу активов", чтобы продолжать зарабатывать деньги в России, несмотря на разрушительную войну, одновременно пытаясь обмануть инвесторов и потребителей в Польше, Украине и на других ключевых рынках", — заключили авторы публикации.

Напомним, 6 декабря росСМИ сообщили, что в Москве появится магазин, предлагающий продукцию Adidas и Reebok, которые ушли из российского рынка из-за войны в Украине.

По данным журналистов, по состоянию на 18 сентября в России работали 1 410 иностранных компаний. Среди них, в частности, немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, которая специализируется на производстве медицинской техники.