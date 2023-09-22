Ни о чем не беспокоятся: сколько иностранных компаний продолжают работать в РФ

По мнению немецкого депутат Европейского парламента Морица Кернера, Евросоюз должен усилить санкции и сделать так, чтобы европейским компаниям было экономически невыгодно работать на российском рынке.

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Спустя более чем год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, на территории страны агрессора продолжают работать более тысячи иностранных компаний. Они исправно оплачивают налоги в бюджет страны-агрессора, помогая кремлевскому режиму финансировать войну против нашей страны. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Так, по состоянию на 18 сентября в России продолжают работать 1 410 иностранных компаний. Среди них, в частности, немецкая фармацевтическая компания Stada и группа компаний Fresenius, которая специализируется на производстве медицинской техники. В прошлом они объясняли, что должны работать в РФ, поскольку оказывают медицинскую помощь обычным россиянам.

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В то же время, как отмечается, около 40% международных компаний решили покинуть Россию, либо же активно над этим работают. Так, по подсчетам, 1 225 иностранных компаний больше не работают в России, а полностью ушли из российского рынка 275 из них.

По словам немецкого депутата Европарламента Морица Кернера, каждая европейская компания, которая продолжает получать прибыль в России, своими налогами в пользу российского государства напрямую поддерживает войну против Украины. Депутат считает, что Евросоюзу нужно усиливать санкции.

"Деятельность европейских компаний на российском рынке должна стать для них экономически невыгодной", — подчеркнул Кернер.

Западные компании на российском рынке

В самом начале полномасштабной российской агрессии против Украины большое количество западных компаний активно сообщали, что собираются свернуть свою деятельность в РФ. Особенно преуспели в этом компании лакшери-сегмента. Ушли из России и большое количество мировых автопроизводителей. Но, например мировому табачному концерну British American Tobacco на то, чтобы покинуть российский рынок, понадобился почти год.

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Впрочем, далеко не все известные мировые бренды все же оставили свой бизнес в России и Беларуси и продолжают зарабатывать в этих регионах, несмотря на статус "спонсора страны-агрессора". Так, в августе этого года к спонсорам войны добавлены два глобальных производителя в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International, а также известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars и китайская группа компаний Alibaba Group Holding.

Напомним также, что в начале 2023 года стало известно, что российское правительство обязало западные компании, которые хотятп родать свои активы в РФ, делать прямое пожертвование в казну РФ. До этого у них был выбор: сделать "добровольное пожертвование" в бюджет РФ в размере 10% от продажи или отсрочку выплаты за продажу на несколько лет.