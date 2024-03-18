Платить должны даже безработные: украинцам объяснили, как наказывают за неуплату алиментов
Как пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции, статус безработного не освобождает граждан от уплаты алиментов на ребенка.
Алименты в Украине являются важным аспектом обеспечения детей и семейного благополучия. Как правило, алименты — это деньги, которые один из родителей перечисляет другому. Однако иногда возникают ситуации, когда один из родителей теряет работу, а значит, стабильные доходы, поэтому не выплачивает алименты. Но оказывается, что нарушение в выплате алиментов чревато серьезными последствиями, а безработица не всегда является причиной, чтобы их не выплачивать. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Там отметили: если алименты не выплачиваются по исполнительному документу, должнику начисляется задолженность.
В ведомстве подчеркнули, что неплательщика алиментов, в частности, могут заставить выполнять общественно полезные работы или даже заключить в тюрьму. Так, если должник зарегистрировался в центре занятости как безработный и получает соответствующую помощь от государства, то исполнитель имеет право взыскать с выплаченных средств присужденные алименты.
"Выполнение взыскания через общественно полезные работы осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезной работе, вид которой определяется соответствующим органом местного самоуправления", – пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Отмечается, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму за полгода, госисполнитель:
- составляет протокол о совершении административного правонарушения;
- отдает документ на рассмотрение в суд.
Общественно полезные работы назначаются судом сроком от 120 до 360 часов. Безработных выполняет эти работы:
- ежедневно, но не более восьми часов;
- если они присуждены несовершеннолетним – не больше двух часов в день.
"Таким образом, выполнение правонарушителями оплачиваемых общественно полезных работ является эффективной мерой принуждения. Поскольку заработанные ими средства направлены на погашение имеющейся задолженности по алиментам", – пояснили в управлении.
К тому же неуплата алиментов предполагает, что должника могут:
- внести в Единый реестр должников;
- ограничить в праве выезда за пределы Украины;
- арестовать карточные счета;
- лишить права управлять автомобилем и т.д.
Отмечается также, что за злостное уклонение от уплаты алиментов наступает уголовная ответственность. Да, неплательщикам грозит:
- арест сроком до трех месяцев;
- ограничение свободы на срок до 2-х лет.
Алименты 2024: последние новости
Уровень алиментов изменился с 1 января 2024 г., поскольку в Украине повысился прожиточный минимум с 1 января 2024 г., который влияет на большинство социальных выплат. Так, минимальный размер алиментов для детей является следующим:
- до шести лет — 1281 гривна;
- от шести до 18 лет — 1598 гривен.
В то же время родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, а документ должен удостоверить нотариус.
Напомним, что у некоторых украинцев вырастет зарплата с 1 апреля. Так, например, 12 тысяч гривен начнут получать граждане, которые присоединились к Армии восстановления и выполняют общественно-полезные работы. Также Фокус объяснял, почему вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают государственные выплаты.