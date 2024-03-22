Родным украинских пленных выплачивают по 100 тысяч гривен: что стоит знать о помощи

Денежная поддержка семьям пленных предоставляется раз в год. Деньги также могут получить освобожденные из плена украинцы, однако при одном условии.

В Украине освобожденные из российского плена граждане или их родные могут получить от государства ежегодную помощь, размер которой составляет 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах лишения свободы. Об этом написал в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Как получить денежную помощь от государства

Денежная поддержка предоставляется раз в год после того, как органы устанавливают точный факт того, что человек находился в плену. Подать заявление на получение ежегодной помощи могут родные людей, которых незаконно лишили свободы, или освобожденные из плена гражданские граждане Украины. Семьи граждан, находящихся в плену, могут претендовать на ежегодные выплаты только в случае, если человек находится в местах лишения свободы. Такую помощь может оформить только один член семьи.

После освобождения из плена лица смогут уже самостоятельно подавать заявление на эти выплаты. Однако получить средства можно будет только в случае, если такую помощь ранее не предоставляли родным заложника.

Для того, чтобы оформить выплаты, нужно:

заполнить заявление, в котором необходимо указать тип выплат и годы пребывания человека в местах несвободы;

приложить копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

добавить информацию от Комиссии по вопросам установления факта лишения свободы;

добавить справку с реквизитами личного банковского счета, куда будут поступать выплаты.

Образец заявления можно найти по ссылке.

Подать пакет документов на получение помощи можно лично или по почте по адресу:

Чоколовский бульвар, 13, город Киев, 03186, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, или на электронную почту — info-gr@minre.gov.ua.

По каким правилам украинцам выплачивают помощь в размере 100 тысяч гривен Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Какие пенсии в Украине будут выплачивать ветеранам войны в 2024 году

Недавно Камбин решил, что пенсионные выплаты ветеранам больше не будут привязаны к прожиточному минимуму. То есть, если этот показатель будет расти, то государственные выплаты будут оставаться без изменений. Сейчас размер выплат следующий:

лица с инвалидностью I группы, приобретенной вследствие войны, получают 15 347 гривен — (выплаты увеличились на 1 742,50 гривны после повышения прожиточного минимума 1 января 2024 года);

ІІ группы — 12 396 гривен — (плюс 1 407,75 гривны);

ІІІ группы — 8,5 тысячи гривен — (плюс 965 гривен).

Также увеличились выплаты участникам боевых действий и пострадавшим в результате Революции Достоинства. Сейчас государство выплачивает им по 4 958 гривен. Размер выплат увеличился на 562 гривны.

Напомним, 27 февраля появилась информация, что в российском Красноярске в авто взорвали "вагнеровца", который убивал пленных украинских солдат. Также сообщалось, что десять украинских летчиков освоили начальную программу по летной подготовке в Великобритании.